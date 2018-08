La consultation en ligne de la Commission européenne prend fin ce jeudi 16 août. Encore 24h pour les européens souhaitant donner leur avis sur le maintien ou la suppression du changement d'heure au passage entre l'hiver et l'été et entre l'été et l'hiver.

Photo d'illustration © AFP / JEFF PACHOUD

Est-ce bientôt la fin du changement d'heure ? Traditionnel décalage des pendules deux fois par an, le changement d'heure suscite chaque année et ce, depuis sa mise en place en 1976, nombre de critiques. Absence d'économie d'énergie, troubles du cycle circadien chez les enfants et les adultes... Il possède aussi des avantages comme ceux de pouvoir profiter plus longtemps du soleil à la belle saison touristique ou encore de limiter certains accidents de la route liés à une mauvaise visibilité en fin de journée.

Depuis le 4 juillet, suite à une résolution du Parlement européen adoptée en février dernier, la Commission européenne a lancé une consultation numérique. Tous les européens sont invités, via un questionnaire simple, à préciser s'ils sont favorables au maintien ou à la suppression du changement d'heure et pour quelle raison, mais aussi de choisir si vous préféreriez, dans le cas d'une suppression du changement d'heure, rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été dans votre pays de domiciliation.

Le changement d'heure ou sa suppression doit être effectué dans toute la zone UE

"Un certain nombre d’études ont été réalisées au fil des ans afin d’évaluer les dispositions européennes relatives à l’heure d’été" écrit la Commission européenne. Parmi elles, l'effet global sur l'économie d'énergie s'avère "marginal" même si les résultats sont très variables. En revanche, si l'heure d'été favorise la pratique d'activités bénéfiques pour la santé, "les résultats d’études chronobiologiques (bien que non concluants) semblent indiquer que leur impact sur le biorythme humain pourrait être plus important que ce que l’on pensait auparavant".

La consultation prend fin ce jeudi. En fonction des résultats, la Commission rendra ses conclusions permettant d'évaluer la nécessité de présenter ou non une proposition en vue de la révision du système d'heure d'été et d'heure d'hiver auprès du Parlement européen. L'objectif étant de maintenir un régime horaire unifié dans toute l'Union européenne.