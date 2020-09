La barre du million de morts du coronavirus dans le monde vient d'être franchie. Le point sur les pays les plus touchés, et le profil des personnes décédées.

Prise en charge d'un patient victime du coronavirus à Littleton dans le Colorado. Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie. © Getty / Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post

C'est un marqueur symbolique. La barre du million de morts à cause de la Covid-19 a été franchie ce dimanche en fin d'après-midi dans le monde, selon le site Wolrdometers. Pour avoir un ordre d'idée: sur un an on comptabilise 1,3 millions de décès liés aux accidents de la route dans le monde.

Quel pays comptabilise le plus de décès depuis le début de la pandémie ? Quel est le profil de ces victimes du coronavirus ? Quel âge ont-elles ? Plutôt des hommes, ou des femmes ? Radiographie.

Les pays avec le plus de morts : États-Unis, Brésil et Inde

Les États-Unis arrivent nettement en tête des pays qui comptabilisent le plus de morts du coronavirus, avec plus de 200 000 décès. Le Brésil suit, avec 140 000 victimes de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie, puis l'Inde et le Mexique. La France arrive en huitième position, avec plus de 31 000 décès dénombrés. À noter : la Chine, qui n'apparaît pas dans ces 20 pays (avec un peu plus de 4 000 décès déclarés) est soupçonnée d'avoir fortement minimisé le nombre de victimes du coronavirus sur son territoire.

L'Amérique du sud, continent le plus touché

Selon les données de Worldometers, l'Amérique du sud est le continent le plus touché avec 325.000 morts juste devant l'Amérique du nord (Etats-Unis, Canada, Mexique) qui compte 300.000 morts. L'Europe vient juste derrière avec près de 222.000 morts.

Les âges des victimes dans le monde

Il n'y a pas de statistiques mondiales sur l'âge des gens tués par la Covid-19. Dans des pays du nord comme la France, les Etats-Unis ou l'Italie, la pandémie tue surtout chez les plus de 70 ans. En France, l'âge moyen des victimes de la Covid-19 est de 81 ans, selon santé publique France interrogé sur le sujet début septembre.

Les décès par sexe : plus d'hommes que de femmes

Un constat : dans l'immense majorité des pays (à l'exception du Canada et de la Belgique), les hommes atteints de Covid-19 meurent plus que les femmes. En Amérique, la différence est flagrante dans deux pays très touchés, le Mexique et le Pérou, où la proportion des femmes décédées par rapport aux hommes est respectivement de 35 et 29%. Moins de femmes victimes que d'hommes, également, dans le pays le plus meurtri, les États-Unis. Ainsi que dans de nombreux pays européens, comme l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la France.

Le détail des morts de la Covid-19 en France

En France, depuis le début de l'épidémie, environ 500 000 cas de Covid-19 ont été confirmés. Plus de 31.000 personnes ont été comptabilisées comme décédées des suites du virus, dont 21.000 à l'hôpital et plus de 10.000 en Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À noter qu'il est difficile de compter les personnes décédées à domicile, mais que nous disposons tout de même d'une estimation, effectuée fin août : au moins 1 800 personnes seraient ainsi mortes pour cause de Covid-19 chez elles.