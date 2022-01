Les derniers chiffres de la pandémie de Covid donnent de l'espoir. Après des semaines de hausse et plusieurs records de contaminations, le nombre de nouveaux cas positifs quotidiens est en baisse ces derniers jours. Illustration en infographies.

Les chiffres du nombre de contaminations est en baisse en France. © Getty

Dans deux jours, le 2 février, une partie des restrictions en vigueur en France sera levée, notamment la fin des jauges dans les grands lieux et établissements accueillant un public assis (stades, établissements culturels...) ou encore la fin du télétravail obligatoire. Pour défendre cet assouplissement, le gouvernement met en avant l'amélioration récente de la situation sanitaire. Si cette bonne nouvelle n'était pas forcément mesurable dans les chiffres, partout en France, il y a encore quelques jours, la donne est visiblement en train de changer progressivement. Un début de décrue semble se confirmer, même si le nombre de cas positifs reste très haut. La preuve en infographies.

Cinq jours consécutifs de baisse du nombre de cas positifs

Depuis le début du mois de janvier, nous nous sommes habitués à entendre régulièrement, presque chaque soir, le nouveau record du nombre de cas positifs de Covid, en France. A cause du variant Omicron, les chiffres ont totalement explosé. Cela fait maintenant un mois que le nombre de contaminations n'est pas descendu sous les 100 000 par jour.

Il n'a pratiquement fait qu'osciller entre forte hausse et légère baisse, sans prendre en compte les chiffres du dimanche qui sont toujours plus faibles à cause du nombre de tests réalisés, atteignant même la barre des 500 000 cas le 25 janvier. Cependant, depuis cinq jours, le nombre de cas positifs quotidiens baisse, après être monté très haut. Hier, 249 448 cas ont été enregistrées. Dimanche dernier, on en comptait 301 614. Une tendance confirmée par les chiffres moyens lissés sur les sept derniers jours :

Légère diminution du taux d'incidence

Concernant le taux d'incidence, les derniers chiffres du gouvernement datent du 27 janvier mais témoignaient déjà d'une légère baisse du taux d'incidence. Il était, dans tout le pays, de 3639 contre par exemple 3770 le 25 janvier. Si on regarde au niveau régional, la chute est particulièrement spectaculaire en Ile-de-France, qui a été très touchée par le variant Omicron. Au 27 janvier, sur les sept derniers jours, le taux d'incidence avait diminué de 25%, s'établissant à 2 603 contre 3 493 le 20 janvier.

Un taux de positivité à surveiller

Pour le taux de positivité également, les derniers chiffres du gouvernement datent du 27 janvier, soit en fin de semaine dernière. Le pourcentage de tests positifs détectés lors des dépistage Covid était toujours en hausse et s'établissait à 33% contre 23% le 15 janvier.

Toujours plus de patients hospitalisés mais moins en soins critiques

Concernant les hospitalisations, le bilan des derniers jours est mitigé. Hier, le nombre total de personnes hospitalisées à cause du Covid était en hausse de 9,36% sur les sept derniers jours. On en comptait 31 536 contre 28 838 le 23 janvier. Le nombre moyens de nouvelles hospitalisations quotidiennes est lui en hausse de 5% sur les sept derniers jours. Dimanche, 2 812 patients ont été pris en charge.

Pour les bonnes nouvelles, il faut regarder tout d'abord le nombre moyens de nouveaux retours à domicile. En une une semaine, ce chiffre a augmenté de 15%, mais hier par exemple il était encore plus bas que celui des entrées.

Les courbes du nombre de patients en soins critiques donnent également de l'espoir. Au total hier on en a dénombré 3641, soit une diminution de 3% sur les sept derniers jours. Tendance également à la baisse pour les nouvelles entrées en soins critiques : 286 hier, ce qui représente une diminution de 1,72% sur les sept derniers jours.