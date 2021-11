Pour lutter contre la dénutrition, l'EHPAD Kersalic à Guingamp a changé son organisation et créé un espace brasserie. Le but : redonner le plaisir de la table à ses résidents.

Pour lutter contre la dénutrition, un espace brasserie a été ouvert au rez-de-chaussée de l’Ehpad Kersalic à Guingamp © Radio France / Alice Kachaner

À l’occasion de la semaine de la dénutrition qui s’ouvre ce 12 novembre, zoom sur cette maladie méconnue, presque invisible, qui touche pourtant près de 3 millions de patients. La sensation de faim qui disparait, le manque d’appétit qui provoque amaigrissements, infections, troubles digestifs, affaiblissements des défenses naturelles et perte d'autonomie. Une pathologie dont souffrent particulièrement nos aînés, y compris lorsqu’ils sont hospitalisés ou qu’ils vivent en EHPAD. D'après la Haute autorité de santé, près d'une personne âgée dénutrie sur quatre vit dans une unité de soins de longue durée.

Le plaisir des papilles avant tout

À la résidence Kersalic de Guingamp, en Bretagne, la direction a décidé de prendre le taureau par les cornes et de redonner le plaisir de la table à ses 72 pensionnaires. Un plaisir olfactif d'abord, pour mettre en appétit. Une odeur de lard fumé et de pommes sautées embaume les couloirs de l’EHPAD, le chef Alain Cheny revendique une cuisine gourmande : "À 93 ans, est-ce que ce sont toujours les critères diététiques qui doivent entrer en compte et pas le plaisir ?"

Ici, le moins de produits transformés possible. Le chef favorise les producteurs locaux et le fait-maison, le tout sans dépasser un budget de 3,70 euros par jour par personne. "On n'a pas augmenté notre budget alimentaire. Pour faire de la crème brûlée par exemple, cela ne coûte pas forcément plus cher de la cuisiner soi-même avec le lait, les œufs, du sucre et une cuisson au four que d'acheter une préparation industrielle", détaille le responsable restauration qui a dû recruter du personnel formé pour l'accompagner.

Les habitants de l’Ehpad Kersalic à Guingamp cuisinent la soupe du soir © Radio France / Alice Kachaner

Le fait-maison, ça passe aussi par les résidents qui mettent la main à la patte. Une dizaine d'entre eux sont mis à contribution pour préparer le potage du soir. "J'aime bien savoir ce qu'il y a dedans. Je préfère ça qu'une soupe à l'eau et aux vermicelles ! On a mis des patates, des poireaux, des carottes, des oignons, de la courge. Et puis, on l'a fait tous en chœur. Là, ce sera très bon !", s'enthousiasme Maria, 95 ans, en découpant les légumes.

"Tout se fait au rythme de nos habitants désormais"

Faire du repas un moment de plaisir, un moment de liberté aussi. Dans la salle commune, l’horloge indique 11h30, certains font des activités, d’autres prennent leur petit-déjeuner en libre service. "On mange quand on veut, on dort quand on veut et on se lève quand on veut", explique Corinne Antoine-Guillaume, la directrice de l'Ehpad qui a voulu modifier en profondeur l'organisation de l'établissement.

"À mon arrivée, les petits-déjeuners étaient donnés à partir de 6h-6h30. J'ai demandé aux équipes : 'est-ce qu'on a tous envie d'être réveillés aussi tôt ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire le reste de la matinée, être en bas, regarder la télévision, pour qui, pour quoi ?' On m'a répondu que sans ça, les aides-soignantes n'avaient pas le temps de faire toutes les toilettes. Mais est-ce qu'on est obligés d'être lavés avant midi ? À partir du moment où on a remis au centre la place du repas et non celle de la toilette, tout a changé. La dénutrition n'est pas une fatalité", soutient la directrice qui a dû convaincre ses équipes de bouleverser leurs habitudes.

"On travaille, mais différemment, on ne dispense plus nos soins à la chaîne comme on aurait pu le faire auparavant. Tout se fait au rythme de nos habitants désormais", sourit cette aide-soignante.

La brasserie de l’Ehpad accueille 25 couverts sur réservation et propose 5 plats à la carte © Radio France / Alice Kachaner

Un tempo plus souple, plus adapté qui permet notamment d'éviter au maximum de servir de la nourriture moulinée. À la brasserie de l’EHPAD, le déjeuner s’étale sur deux heures. Chaque midi, ce petit troquet plus vrai que nature accueille jusqu'à 25 couverts et propose cinq plats à la carte. Les résidents y viennent sur réservation et ont la possibilité d'y inviter leurs proches. Entourée de ses amis, Marcelle a opté pour le pavé de bœuf avec des frites. "J'ai des problèmes de dents, je coupe en tout petits morceaux et ça coule tout seul. C'était très bon, la preuve, j'ai tout fini !", s'amuse la retraitée sous le regard vigilant de l'auxiliaire de vie. Comme pour Marcelle, la plupart des assiettes repartent vides en cuisine. Et les bienfaits de cette politique se font déjà sentir : en quelques années, la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques parmi les résidents a considérablement baissé.