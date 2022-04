Cette deuxième dose de rappel s’adresse aux Français âgés de 60 ans et plus "s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire précise jeudi matin le ministre de la santé.

Une dame âgée reçoit une quatrième dose, à Champigny-sur-Marne, le 24 mars 2022. © AFP / Aline Morcillo

La deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus, dont la dernière injection remonte à plus de six mois, a annoncé jeudi matin sur RTL le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette seconde dose de rappel, c’est-à-dire la quatrième, ne sera pas obligatoire.

Olivier Véran s’appuie sur une recommandation de la Haute autorité de Santé. "On sait qu'une injection de rappel, quand on a 60 ans et plus, réduit de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation et de décès. Même si ce risque est moins élevé aujourd'hui qu'il l'était avec les variants précédents et lorsqu'il n'y avait pas de couverture vaccinale, il y a un risque résiduel. On peut le réduire par quatre, donc on le propose", a indiqué le ministre chez nos confrères.

Jusqu'ici, cette quatrième dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus, une annonce faite par Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie. En tout, 500.000 Français de 60 ans et plus sont concernés. "En période de circulation du virus, c'est autant de réduction d'un impact hospitalier. On sait que nos hôpitaux ont besoin de souffler" explique le ministre.

Olivier Véran précise également : "Nous avons atteint un pic du rebond épidémique depuis cinq jours". Le nombre de contaminations baisse "de 5% depuis cinq jours." Il y a encore en moyenne "150 000 contaminations par jour ce n'est pas rien", rappelle le ministre de la Santé.