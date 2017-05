La société change et la famille aussi comme le révèle une étude de l'Insee qui décrit les différents cas de figures auxquels les enfants doivent s'adapter.

Prés de 80.000 enfants vivent avec un seul de leurs parents © AFP / LOIC VENANCE

Cette étude inédite de l'INSEE, basée sur des chiffres de 2011, dresse un tableau des configurations familiales d’aujourd’hui. Et trois grands types de familles se dégagent , les traditionnelles, les mono-parentales et les recomposées. 9,8 d’enfants vivent au sein d’une famille traditionnelle, 2,5 sont en famille monoparentale et 1,5 million sont en famille recomposée. Sur les 13,7 millions d’enfants vivant en France métropolitaine, 900.000 vivent principalement avec un seul parent et voient l’autre parent seulement une partie du temps. Entre 1,8 et 2,1 millions d’enfants mineurs vivent en famille recomposée au moins une partie du temps.

Pour la première fois, les chercheurs ont pu cerner comment vivent les enfants. Il apparait que 3 millions 400.000 mineurs vivent avec un seul parent. Les trois quarts soit deux millions et demi ne résident même pas une partie du temps chez leur autre parent, autrement dit, ils ne partagent jamais son quotidien. Ce sont 580.000 pères qui ont au moins un enfant mineur qui ne vit jamais chez eux.