La circulation du Covid est au plus haut en France, à cause notamment du variant Omicron, désormais majoritaire dans le pays. Dimanche, près de 300 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées. De leur côté, les hôpitaux font de nouveau face à un afflux de patients.

Deux médecins, deux infirmières et une aide soignante s'occupent d'une patiente atteinte du Covid-19 hospitalisée au service de réanimation médicale du GHR Mulhouse Sud-Alsace, le 5 janvier 2022. © Maxppp / Darek SZUSTER

Une nouvelle flambée de Covid-19 touche de plein fouet la France. À cause du variant Omicron, désormais majoritaire, le virus se propage à une vitesse extrêmement élevée. Près de 300 000 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, par exemple. De leur côté, les hôpitaux se remplissent chaque jour un peu plus et comptent près de 22.000 patients malades du Covid. Il y a une semaine, ils en recensaient 16.365.

Depuis la mi-novembre, même si les chiffres sont très largement inférieurs aux deux premières vagues, l'activité dans les hôpitaux liée au Covid a considérablement augmenté. Voici une analyse de ce phénomène en quatre infographies.

Les nouvelles hospitalisations en forte hausse

Le nombre moyen de nouvelles hospitalisations quotidiennes en France à cause du Covid a explosé. Le 5 novembre, par exemple, on en comptait 274 puis 595 une vingtaine de jours plus tard. La hausse a ensuite été exponentielle pour atteindre 1140 hospitalisations quotidiennes en France le 10 décembre puis 1217 le 25 et 1799 le 4 janvier, date des dernières données publiées par le gouvernement. Sur les sept derniers jours, on constatait une augmentation de 37,54%.

Au 4 janvier, le département qui comptait le plus de nouvelles hospitalisations était les Bouches-du-Rhône, 123 ont été recensées.

Près de 22.000 hospitalisés en France pour Covid

Étant donné que les entrées quotidiennes sont en augmentation, le nombre total de malades hospitalisés est lui aussi bien évidemment en forte hausse. À titre d'exemple, on comptait le 10 novembre 6 906 hospitalisés du Covid. Ce chiffre est ensuite passé le 1er décembre à plus de 10 000 puis à 15 900 le 20 décembre et près de 22 000 hier, soit le 9 janvier.

En parallèle, le nombre quotidien de sorties de l'hôpital est en augmentation mais moins rapidement que celui des entrées. Le 04 janvier par exemple, on en comptait 1189.

Les entrées en soins critiques en forte augmentation également

Concernant les soins critiques des hôpitaux, la tendance est exactement la même. Au total, le 10 novembre, 1154 malades étaient dans ces services. Ce chiffre était de 1886 le 1er décembre puis de 3025 le 20 décembre. Le 04 janvier on en comptait 3665.

En parallèle, le nombre moyen de nouvelles hospitalisations quotidiennes en soins critiques en France à cause du Covid n'a fait que croître passant de 68 le 05 novembre à 122 le 25 novembre puis 273 un mois plus tard. Le 04 janvier on en recensait quasiment 300, avec une hausse de 6,79% sur les sept derniers jours.

À l'instar des nouvelles hospitalisations quotidiennes, le département qui, au 4 janvier, comptait le plus de nouvelles entrées en soins critiques était encore les Bouches-du-Rhône.

Quand on regarde le profil des patients en soins critiques, l'immense majorité est constituée de non-vaccinés. Le 26 décembre, on comptait 211 entrées en soins critiques pour 1 million de personnes non-vaccinées, contre 11 entrées pour 1 million de personnes vaccinées.

L'occupation des services de soins critiques a doublé en un mois

Étant donné que le nombre de patients en soins critiques augmente chaque jour, celui des lits disponibles commence évidemment à baisser.

Le gouvernement recense notamment le taux d'occupation des services de soins intensifs, de réanimation et des unités de surveillance continue des hôpitaux. Alors qu'il n'était que de 24% le 15 novembre, il a plus que doublé en un mois et, est passé à 56% le 15 décembre. La hausse s'est ensuite poursuivie : 69% de taux d'occupation le 30 décembre et 76% le 09 janvier. Ce taux a augmenté de 7,70% en sept jours.

Quant au nombre de décès, bien qu'il soit largement inférieur aux trois première vagues, il est lui aussi en augmentation. On en comptait 25 le 1er novembre contre 71 un mois plus tard puis 133 le 15 décembre et 189 le 04 janvier. À cette date, ce chiffre était en hausse de 10% en une semaine.