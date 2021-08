Dans une étude réalisée sur les 200 vidéos les plus vues de la plateforme en France de 2019 à 2020, la fondation, présidée par Anne-Cécile Mailfert, révèle que les créations diffusée sur YouTube sont encore très masculines, avec des femmes sous-représentées et des stéréotypes de genre tenaces.

Sur YouTube, les contenus contenant des références sexistes sont encore fréquents © Olivier Bénis

Pour réaliser cette étude, la Fondation des Femmes s'est appuyée sur le travail de trois élèves de Sciences Po pour analyser les 200 contenus les plus visionnés sur YouTube en France pendant deux ans, de 2019 à 2020. Des contenus qui, pour une écrasante majorité, sont des vidéos musicales (à 73,7 %), suivies de très loin par l'animation (8,6 %), le divertissement (5,1 %), les tutoriels (3,5 %), le jeu vidéo et l'humour (2 % chacun).

Cette domination des clips musicaux (donc de contenus qui ne sont pas forcément conçus spécifiquement pour YouTube) s'accompagne aussi, selon l'étude, des tentations qui y sont liées : ce sont des "produits audiovisuels dont le contenu est influencé par son format court et sa visée commerciale", rappelle le rapport en citant le CSA. "Ce sont des contenus qui, par leur forme et leur visée, favorisent de manière très fréquente des représentations problématiques des femmes."

Une majorité d'hommes "stars" des vidéos YouTube

Globalement, sur l'ensemble de ce panel de 200 vidéos, les femmes sont largement sous-représentées par rapport aux hommes. Dans près de deux cas sur trois, le principal protagoniste est un homme. Les vidéos mettant en scène exclusivement des femmes comme personnages principaux ne représentent que 16,3 %, les vidéos avec des protagonistes mixtes 6,6 %.

On trouve un peu plus de mixité si l'on s'intéresse aux personnages secondaires : 38,2 % des vidéos présentent à la fois des hommes et des femmes dans l'ombre du personnage principal ; 23 % des hommes, 18,3 % des femmes.

Clichés dans les personnalités et les relations

Les vidéos contiennent également très souvent des stéréotypes de genre, que ce soit pour les protagonistes masculins ou féminins. Les hommes sont "hyper-virils" (dans 11,7 % des vidéos analysées ; c'est le stéréotype le plus fréquent tous genres confondus), "protecteurs", "sportifs", quand les femmes sont "hystériques", "sentimentales" ou "séductrices". Au total, près de 70 % des vidéos contiennent un ou plusieurs stéréotypes de genre.

Les rapports entre les genres sont également abreuvés de clichés. Ainsi, près de 40 % des vidéos représentent des rapports de séduction entre hommes et femmes. Seuls 12,8 % représentent des rapports amicaux, 26,7 % des relations neutres, et 11,7 % une relation conjugale stéréotypée (avec à la fois "une attitude maternante de la part de la femme et une attitude dominante de la part de l’homme").

Une image souvent dégradée de la femme dans les vidéos

Enfin, la Fondation des Femmes s'inquiète surtout de l'évolution des représentations sexistes dans les vidéos. Dans une étude de 2018, le CSA avait estimé que 15,5 % des vidéos analysées présentaient une image dégradante des femmes. L'étude de Sciences Po constate une montée à 34,7 %, tout en précisant que cette évolution est notamment due à l'utilisation d'une nouvelle échelle, plus précise, pour évaluer l'image des femmes dans les contenus, allant de la simple image dévalorisante (les femmes ne jouent qu'un rôle esthétique ou inactif) à l'image dégradante (éléments de violence sexuelle et sexiste).

Le rapport regrette à l'inverse que les contenus "proposant une réflexion sur les stéréotypes" soient encore "peu nombreux". Citant notamment des "clips musicaux où les rôles genrés stéréotypés sont inversés" ou avec des propos "enjoignant à ne pas respecter les normes stéréotypées des comportements féminins et masculins".