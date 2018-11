Qui a bien pu remporter un million d'euros au tirage My Million du 18 septembre dernier ? La Française des Jeux lance un avis de recherche. L'heureux élu, qui a validé son ticket dans un petit bar-restaurant de Fontenay-sous-Bois, n'a plus qu'une journée pour se faire connaître.

Le grand gagnant a validé son ticket dans le bar-restaurant "Le Rio Liz" à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. © Radio France / Fiona Moghaddam

Au "Rio Liz", petit bar-restaurant de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, situé à la sortie de l'autoroute, les habitués ne parlent plus que de lui, le mystérieux gagnant du tirage My Million. Le 18 septembre dernier, le ticket à un million d'euros a été validé ici, au "Rio Liz", mais l'heureux élu ne s'est toujours pas manifesté.

Avis de recherche

La Française des Jeux tente donc de retrouver le ou la gagnante. Et ça devient très urgent : il ou elle doit se faire connaître avant ce samedi, le 17 novembre, à minuit. Dans le cas contraire, la somme sera remise en jeu.

Au "Rio Liz", on l'attend aussi avec impatience. "On a envie de fêter ça, lâche la serveuse du restaurant. Mais _c'est beau que ce soit arrivé chez nous_, dans une petite banlieue perdue."

C'est la première fois en 17 ans que Mathilde Nunes, la patronne, valide un tel ticket : "certains me disent que désormais, mon bar avait changé de nom, c'est devenu le café de la chance." Et effectivement, du côté des clients, on envisage de tenter un grattage : "moi je n'y joue pas, mais je crois que je vais m'y mettre."

Une erreur de la patronne ?

Un doute plane quand même dans l'esprit de Mathilde Nunes. La gérante du "Rio Liz" admet être tête en l'air. "Je fais des Flash très rapidement, des fois j'en rate un donc je le mets de côté, explique la patronne. Je me rappelle avoir fouillé dans la poubelle pour en trouver un qui était tombé, et je ne l'ai pas retrouvé."

Impossible de savoir pour le moment. Alors si vous avez un doute, le code gagnant My Million est AD 183 71 35.