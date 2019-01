Plus de 700 000 impacts d'éclairs au sol, c'est du jamais vu depuis 30 ans, c’est à dire depuis que les relevés de détection de foudre existent

L'année 2018, déjà la plus chaude depuis 1900, a aussi été la plus orageuse en France depuis 30 ans © AFP / Guillaume SOUVANT

En moyenne on recense 400 000 impacts de foudre par an. En 2018 le compteur s'est affolé : plus de 725 000 éclairs et 296 jours d'orage.

"En 2018, on a fait l'équivalent du foudroiement de 2016 et 2017 réunis", explique Stéphane Schmitt, expert foudre chez Météorage, filiale de Météo France. Et certaines régions sont beaucoup plus foudroyées que d'autres : "Vous prenez Bordeaux et Strasbourg, tracez une droite et tout ce qui est au sud de cette droite et généralement plus foudroyé, décrit l'expert. Cette année c'est les Bouches-du-Rhône qui ont été le département le plus foudroyé. À contrario, Quimper est à peu près de 30 fois moins foudroyée que Nîmes."

Ce record 2018 s'explique par des conditions météo favorables au printemps, mais le réchauffement climatique y est aussi pour quelque chose car l'année 2018 est la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900 : "C'est à la fois lié à des situations météorologiques propices, et puis cette année très chaude a rendu possible le développement d'une instabilité, donc d'orages, décrit Stéphane Schmitt. Des chercheurs Américains ont montré que _l'augmentation de 1 degré de température, va mécaniquement entraîner une recrudescence de foudroiement de l'ordre de 10 % !_"

Chaque année, la foudre fait une quinzaine de morts en France. Elle est aussi à l'origine de 15 000 incendies, une dizaine d'accidents industriels, sans compter les pannes électriques, les pannes de téléphones portables, de train. La foudre est capable de paralyser complètement un aéroport comme celui de Stansted à Londres, au printemps dernier.

► POUR SAVOIR comment se forme l’éclair