Une réplique de guillotine en chêne, acier et laiton du XIXème siècle est mise en vente chez Drouot à Paris ce mercredi.

Cette guillotine en chêne, acier et laiton affiche sur son couperet deux plaques gravées de ces mots :

"Armées de la République".

La guillotine, qui mesure 30 mètres de haut, est mise en vente chez Drouot à Paris ce mercredi.

Il s'agit d'une réplique. Cela signifie selon le commissaire priseur maître Prestel Debord "qu'elle n'a jamais servi".

Les avis des visiteurs de la vente sont partagés :

Même si c'est une réplique, ça ne donne pas du tout envie de l’avoir chez soi et de vivre avec ! Je me demande si on ne devrait pas la détruire. C’est quand même un objet qui symbolise beaucoup de choses très négatives et très pénibles historiquement !