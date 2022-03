Autrement dit est-ce que à l’époque où la femme avait une espérance de vie bien moindre, son cycle génital s’arrêtait tout de même avant sa mort ? Baptiste Beaulieu, médecin et romancier répond à cette question complexe que se pose Lucien dans les P'tits Bateaux.

La ménopause existait-elleà la préhistoire? © Getty

La ménopause est la période de la vie d'une femme où les menstruations s'arrêtent définitivement. Cet événement survient en général entre les 45 et les 55 ans. Mais alors, il est intéressant de savoir si cela existait déjà à la préhistoire alors que visiblement, l'espérance de vie humaine était moins grande. Cela revient à s'interroger sur le rythme biologique de l'existence humaine. Le docteur Baptiste Beaulieu répond donc à la question de Lucien dans Les P'tits bateaux.

Tout d'abord, il faut savoir que la ménopause est une particularité chez les mammifères. On l'observe chez trois espèces : l'être humain, les orques et les baleines. Les études sur la question sont donc basées sur ces trois espèces.

Cette question est complexe et il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a cependant une hypothèse qui se détache des autres. Celle de la grand-mère.

L'hypothèse de la grand-mère

Cette théorie est basée sur les travaux d'historiens et ethnologues. Pour eux, la ménopause est un avantage évolutif d'origine biologique. C'est-à-dire que c'est une particularité qui permet à l'individu d'être plus apte à survivre. Il le transmet plus facilement à sa descendance et donc, ce caractère est de plus en plus présent au sein des prochaines générations.

Mais quel avantage apporte-t-elle ? Et bien elle évite aux femmes de mourir lors de l'accouchement, ou bien de connaitre des carences dues à l'allaitement et à la grossesse.

Cette ménopause aurait été une manière pour la nature de créer dans la tribu primitive un espace uniquement dédié aux femmes qui ne peuvent plus enfanter, mais qui ont quand même un rôle à jouer au sein de la tribu primitive en tant que grand-mères, par exemple, ou marraine.

En résumé

Pour répondre à la question, on ne sait donc pas exactement à quelle période la ménopause est apparue. On pense cependant que cela a permis la diminution des risques liés aux grossesses à répétition chez les femmes qui possédaient cette particularité. Car ces femmes qui ont le plus survécu, l'ont transmis à leurs descendants.

Baptiste Beaulieu précise que les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur l'espérance de vie des êtres humains durant la préhistoire. Cela complexifie les recherches sur le sujet pour déterminer à quel âge la ménopause se manifestait. L'hypothèse la plus probable est que l'âge de la ménopause s'est peu à peu reculé, avec l'augmentation progressive de l'espérance de vie.

Pour aller plus loin

