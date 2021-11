Depuis que les utilisateurs d’iPhone peuvent refuser la publicité ciblée des applications sur leurs smartphones, les géants des réseaux sociaux subissent un manque à gagner d'environ 10 milliards de dollars sur leurs revenus publicitaires.

La vitrine d'un magasin vendant le dernier iPhone, le 20 septembre 2021 en Pologne. © AFP / JAKUB PORZYCKI / NURPHOTO

C’est une enquête du Financial Times qui révèle l’étendue des dégâts pour Facebook et YouTube, et dans une moindre mesure pour Snapchat et Twitter, de la modification des paramètres de confidentialité sur les iPhone. Depuis la mise à jour en avril 2021 du système d’exploitation des iPhone (avec iOS 14.5) Apple applique son "App Tracking Transparency", c’est-à-dire que les iPhone demandent le consentement de leurs utilisateurs avant d’activer le suivi publicitaire par les applications.

Devant ce choix, la plupart des utilisateurs (environ 80%) refusent de voir leurs données récupérées à des fins publicitaires. Les réseaux sociaux ne peuvent donc plus diffuser de publicités ciblées sur iPhone et en conséquence les annonceurs se détournent de leurs applications. Un manque à gagner de près de 10 milliards de dollars pour Snapchat, Facebook, Twitter et YouTube, d'après les estimations du Financial Times, soit environ 12% de leurs revenus pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2021.

Apple triple le montant de ses propres revenus publicitaires

La nouvelle politique de confidentialité d'Apple profite par ricochet à Alphabet (la maison mère de Google), car son système d’exploitation pour mobiles Android permet toujours aux applications de faire de la publicité ciblée sans demander le consentement des utilisateurs. Les annonceurs qui migrent d'iOS vers Android compensent certainement les pertes de l'application YouTube pour iPhone, sans compter que Google dispose d'une force de frappe extrêmement importante en termes de publicité ciblée avec son moteur de recherche.

Mais le grand gagnant de l'opération est bien entendu l'entreprise Apple elle-même. En réduisant drastiquement les publicités ciblées au sein des applications, elle capte une grande part du marché publicitaire avec des annonces dans son magasin d'applications, l'App Store. Les revenus publicitaires d'Apple ont ainsi été multipliés par trois en un semestre. Même si Tim Cook, le dirigeant de la firme, assure que la modification des paramètres de confidentialité sur iPhone a été décidée parce que Apple croit "fermement que la vie privée est un droit humain fondamental", et jure qu'il n'y a pas "d'autre motivation" derrière ce choix.

Facebook est le réseau le plus durement touché

L'application la plus dépendante de la publicité ciblée, Facebook, est logiquement la plus touchée. Facebook s'était d'ailleurs frontalement opposé au changement de politique d'Apple avec une campagne de presse agressive à la fin de l'année dernière. Le directeur financier de Facebook, David Wehner, a admis que la gestion de la nouvelle politique de confidentialité d'Apple était "plus difficile que prévu".

Contourner à terme la dépendance aux règlements d'autres entreprises est donc aussi l'un des enjeux du projet de Facebook de création d'un métavers. Ce que Facebook décrit comme "la plate-forme informatique du futur", une sorte de monde virtuel où chacun pourrait évoluer sous la forme d'un avatar, est pensé comme un écosystème qui se suffit à lui-même, explique Audrey Schomer, analyste du cabinet spécialisé eMarketer. Mark Zuckerberg, le cofondateur et patron de Facebook, fait le pari que ce métavers deviendra un jour un système plus incontournable encore que l'App Store d'Apple, le moteur de recherche de Google, ou même qu'internet dans son ensemble.