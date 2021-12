24.000 rendez-vous pour une première injection ont été pris sur la plateforme Doctolib. Ce chiffre a plus de que doublé par rapport à la semaine précédente après les annonces du Premier ministre : un pass vaccinal pourrait remplacer le pass sanitaire.

Une mère et sa fille rencontrent un médecin au centre de vaccination au Palais des sports de Gerland à Lyon. © AFP / Nicolas Liponne

Comment convaincre les derniers récalcitrants à la vaccination ? Le gouvernement compte sur le pass vaccinal pour pousser ceux qui attendent encore ou refusent de se faire vacciner à prendre un rendez-vous pour une première injection. Depuis les annonces du premier ministre Jean Castex vendredi pour tenter d'endiguer le Covid-19, certains ont franchi le pas.

Bientôt, on ne pourra plus utiliser un test pour justifier d'un pass sanitaire valide et aller au restaurant, au cinéma, ou à des concerts, il faudra prouver d'un cycle vaccinal complet. Un œil sur les chiffres des prises de rendez-vous sur la plateforme Doctolib ou sur le nombre quotidien d'injections permet d’observer un regain d’intérêt pour le vaccin.

Plus de 42.000 rendez-vous depuis vendredi

Depuis samedi, au lendemain de l'intervention du Premier ministre, 42.819 rendez-vous ont été pris sur la plateforme Doctolib pour des premières injections. C'est deux fois plus que le week-end précédent, comme l'a noté notre confrère du Parisien Nicolas Berrod. En effet, seulement 22.491 rendez-vous avaient été pris le weekend du 10 au 12 décembre.

Globalement, on constate depuis quelques jours une ré-augmentation du nombre moyen de rendez-vous pris chaque jour pour une première dose de vaccin anti-Covid. En moyenne, on compte plus de 13.700 rendez-vous chaque jour, pour retrouver le niveau de fin novembre. Le 25 novembre dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait la dose de rappel vaccin pour les plus de 18 ans et surtout la baisse de la durée de validité d’un test, pour l’intégrer au pass sanitaire, de 72 heures à 24 heures.

Une majorité de jeunes

Dans les prochains jours, les nouveaux vaccinés seront surtout des moins de 50 ans. Ils représentent, selon les données de Doctolib, 81% des rendez-vous pris. La part la plus importante est celle des 0-24 ans. 35% des réservations pour une première injection l’ont été par des moins de 25 ans.

Ces chiffres de Doctolib ne sont toutefois qu'une photographie et ne représentent pas la totalité des créneaux réservés pour une première dose. D'autres plateformes, Keldoc ou Maiia par exemple, ainsi que des médecins et des pharmacies, proposent des rendez-vous de vaccination sans offrir la même possibilité d'analyse.

Dans les faits, plus de primo-injections ces derniers jours

Par ailleurs, le nombre moyen d’injections quotidiennes est lui aussi en hausse ces derniers jours avec plus de 21.000 premières doses chaque jour (chiffre lissé sur les sept derniers jours). Notre graphique permet de nouveau un frémissement de la courbe, qui repart à la hausse depuis le 6 décembre, soit quelques jours après les annonces du ministre de la Santé sur la durée de validité des tests.

Une adoption du pass vaccinal en janvier ?

Le gouvernement espère que le pass vaccinal pourra être voté fin janvier pour entrer en vigueur dans les jours qui suivent. Dimanche, 51.445.380 personnes avaient un schéma vaccinal complet, soit 76,3% de la population française totale. Selon Alain Fischer, le président du Conseil national d'orientation de la stratégie vaccinale, aujourd'hui, "9% de la population française n'est pas vaccinée, soit un peu moins de six millions de personnes".