Autorisée en France depuis 1967, la pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé par les jeunes femmes de 15 à 24 ans. Toutefois, elles sont de plus en plus soucieuses des potentiels effets secondaires et certaines la délaissent, au profit notamment du stérilet.

La pilule contraceptive a été légalisée en France en 1967 au passage de la loi Neuwirth. © AFP / ANNETTE RIEDL / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

44% des jeunes femmes de 15 à 24 ans utilisent la pilule comme moyen de contraception, selon un sondage BVA réalisé auprès de 700 personnes, pour le laboratoire pharmaceutique Effik, producteur de plusieurs pilules contraceptives (Dresopop, Drospibel). La pilule reste ainsi le premier choix contraceptif des jeunes femmes, devant le préservatif (21%), le stérilet (4%) et l'implant (3%). Elle est toutefois moins utilisée qu'il y six ans, où environ 60 % des femmes de 15 à 24 ans la prenaient, selon le baromètre 2016 Contraception de Santé Publique France (60,4% des 15-19 ans et 59,5% des 20-24 ans). À noter également que 5% des femmes pratiquent l'abstinence, 6% le retrait du partenaire avant éjaculation. Au total, la moitié des 15-19 ans et 19% des 20-24 ans n'utilisent pas de moyen de contraception.

Quand il s'agit de choisir leur contraception, les jeunes femmes d'aujourd'hui fonctionnent comme pour leur alimentation, explique Emmanuelle Lefranc, spécialiste en socio-anthropologie et nutrition. "Aujourd'hui, la grosse préoccupation chez les 15-24 ans, c'est la préoccupation environnementale. Il est clair qu'elle va influencer leur choix d'incorporation", dit-elle.

Des idées reçues qui persistent

Peur de s'empoisonner avec ce qu'elles ingèrent, méconnaissance de ce que contiennent les pilule contraceptives... Les idées reçues ont la vie dure, constate Joëlle Bensimhon, gynécologue parisienne : "En 2022, [les jeunes femmes] pensent encore que la pilule rend stérile [1 jeune femme sur 5, selon l'étude]. Vous vous rendez compte ? C'est quand même incroyable", appuie-t-elle. D'autres pensent que "la pilule donne le cancer. Il y a aussi celles qui disent 'Je fume, j'arrête la pilule'. Mais il faut arrêter de fumer", s'étonne-t-elle. L'étude note également parmi les principales idées reçues sur la pilule le fait qu'elle fasse "systématiquement grossir", qu'elle "protège des maladies et infections sexuellement transmissibles".

"Après, il y a l'aspect contraintes, les oublis. Je pense qu'il faut qu'on les aide là-dessus", conclut-elle, inquiète que les 15-24 ans aient "oublié qu'elles [ont] un risque de grossesse". L'étude révèle également la perception d'un manque d'informations de la part des jeunes femmes. Si 86% estiment être "bien informées", 56% souhaiteraient pourtant "recevoir des informations supplémentaires au sujet de la contraception". Par ailleurs, près de 4 femmes sur 10 ne savent pas ce qui différencie les différentes pilules (composition et taux d'hormones).

Un changement de génération

Pour la sociologue Emmanuelle Lefranc, il y a un véritable choc des générations : "On a des gynécologues de la génération dite des 'boomers' ; la prise de pilule symbolisait à leur époque une libération, gagnée grâce à la science. La science était aux côtés de la femme à ce moment-là. Aujourd'hui on est plutôt sur une science chez les jeunes qui est mise à défaut", analyse-t-elle, où les jeunes femmes se demandent si elles peuvent "faire confiance".

Consciente de cette fracture, la gynécologue Joëlle Bensimhon présente désormais également à ses jeunes patientes les bénéfices non-contraceptifs de la pilule. Selon l'étude BVA pour Effik, le choix d'une contraception se fait aussi pour les bénéfices non-contraceptifs : "diminuer les douleurs pendant les règles" (38%), "réguler les cycles" (38%), soigner l'acné (21%), avoir des règles moins abondantes (21%).