C’est dans le quartier de Montmartre que l’association Zéro waste France a ouvert un lieu dédié à la démarche Zéro déchets.

Comment s'y prendre pour réduire ses déchets ? © AFP / Denis Meyer / Hans Lucas

Ce mouvement sans déchets (ou le moins possible) est présenté comme un mode de vie, loin de celui de la majorité d’entre nous. Si l’objectif de l’association est de participer à la réduction massive des déchets, elle reste pragmatique sur la réalité du chemin qu’il reste à accomplir.

Il faut éduquer mais aussi promouvoir les solutions et les initiatives qui sont autant d’occasions de sensibiliser la grand public aux enjeux des déchets en France dont le volume a doublé en 40 ans pour atteindre 590 kilos par personne et par an.

L’ouverture d’un lieu de rencontre sur le sujet va dans cette direction avec des événements et une boutique. En septembre vous pouvez aller voir l’exposition du projet photo « #365, Unpacked » d’Antoine Repessé, participer à une soirée débat sur « les solutions Zéro déchet pour l’air de nos maisons », ou encore assister à une démo sur les couches lavables.

En parallèle, vous trouverez en boutique tout l’arsenal pour réduire vos déchets (cotons démaquillants lavables, lombricomposteurs…) et vous documenter avec une librairie spécialisée.

En attendant d’autres ouvertures en régions, la Maison du Zéro déchet se trouve au 3, rue Charles Nodier à Paris (75018). (ouverture du lundi au vendredi de 12h à 20h et le samedi de 10h à 19h00)/

