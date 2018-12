C'est un musée qui ressemble à une rose des sables. Le Musée National du Qatar sera inauguré au printemps prochain dans le nouveau quartier des musées de Doha. Il a été présenté en avant-première à Paris par l'architecte. C'est un bâtiment spectaculaire qui va raconter l'histoire du Qatar.

Le Musée National du Qatar dessiné par Jean Nouvel © Iwan Baan

Un projet fou, un chef d'œuvre, une rose des sables en fibre de béton de 350 m de long entre sable et mer. Une performance architecturale que Jean Nouvel a rêvé et a pu réaliser grâce aux nouvelles technologies. "On a créé, avec cette rose des sables, un exploit d'ordre architectural et technique qui fait qu'elle mesure 350 m de long et c'est une géométrie complètement aléatoire. Quand on voit cette sculpture, on se demande comment on a pu faire ça aujourd'hui. C'est une structure qui pour l'essentiel est métallique, recouverte par des panneaux de béton de fibres qui créent une texture."

La rose des sables est crée par le vent dans le sable avec les millénaires, mais c'est totalement aléatoire, donc le musée va prendre son énergie et sa dynamique là-dedans.

Cette gigantesque rose des sables entoure l'ancien Palais de la famille royale, un édifice historique restauré qui abritait jusqu’ici le musée du patrimoine. Le nouveau bâtiment imaginé par Jean Nouvel englobe les collections de l’ancien musée et intègre des œuvres contemporaines d’artistes qataris et internationaux.

Jean Nouvel a voulu que les visiteurs soient en permanence surpris : "ils arrivent dans les espaces sans jamais savoir quelle va être la nature de l'espace suivant, donc c'est beaucoup de surprises, beaucoup de dimensions différentes, beaucoup de murs inclinés, beaucoup de plafonds très haut, d'autres très bas. Tout est basée sur les intersections."

Sur 8 500 m² de salles d'expositions ce musée, qui va mettre en scène l'histoire du Qatar, sera une vitrine pour ce pays du Golfe : "On va parler, dans ce musée, de tout ce qui s'est passé depuis l'origine du Qatar jusqu'à aujourd'hui, symboliquement évidemment" explique Jean Nouvel. Ici on voulait symboliser effectivement et le désert et la modernité par quelque chose de très attractif."

Une vitrine pour le tourisme culturel, fer de lance de l'après-pétrole et de l'après gaz et aussi une vitrine diplomatique, le soft-power.

Vue rapprochée des disques entrelacés du nouveau Musée National du Qatar dessiné par Jean Nouvel / Iwan Baan

En tout cas, avec le Louvre Abou Dhabi et le Musée National du Qatar, Jean Nouvel réussit la performance d'avoir construit les musées emblématiques des deux frères ennemis du Golfe.

Le Musée National du Qatar, implanté sur un site de 143 145 m² sur la corniche de Doha, ouvrira le 28 mars 2019.