Un colloque est organisé mardi et mercredi pour donner un premier état d'avancement des projets autour du numérique à l'école. Pour la première fois, les chercheurs, les enseignants et les startups impliqués dans ces méthodes innovantes seront réunis à Paris.

Maria, Damien, Lina et Aline écrivent des "twoutils" pour corriger leur Twictée. © Radio France / Sonia Bourhan

Un appel à projet a été lancé en 2016 par la mission interministérielle "e-FRAN". 22 projets lauréats ont été déployés sur tout le territoire pour tester de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner avec le numérique, notamment au service des savoirs fondamentaux : calcul mental en réseau, jeux vidéo pour accompagner les élèves dyslexiques et dyspraxiques, intelligence artificielle pour l'apprentissage des langues ou encore Twictée... C'est ce que pratique une classe de CM2 à l'école Pierre et Marie Curie de Roissy en Brie, en Seine-et-Marne.

Le principe est simple, grâce à Twitter, une classe communique avec une autre située à Melun, à propos d'une dictée que les élèves font chacun de leur côté. Les fautes sont corrigées par l'intermédiaire de tweets.

Le reportage de Sonia Bourhan :