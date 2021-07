Nouvelle présidente de l'ONG, Carine Rolland ne veut pas stigmatiser les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Elle préfère rendre la vaccination obligatoire pour tous, plutôt que viser certaines professions.

Une bénévole de Médecins Du Monde (MdM) au Centre d’Accueil de Soins et d’orientation ( CASO ) de Rouen. © Maxppp / Marc Ollivier

Elle est en poste depuis moins d'un mois. La Nantaise Carine Rolland est la nouvelle présidente de Médecins du Monde. L’ONG, créée il y a un peu plus de 40 ans, est présente dans 73 pays et aide chaque année quatre millions de personnes. En attendant l'allocution d'Emmanuel Macron lundi soir, Carine Rolland ne veut pas pointer du doigt les soignants qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Elle était l'invitée dans le 13/14 de France Inter.

FRANCE INTER : Quelle est la priorité de votre mandat, qui va durer trois ans ?

Carine Rolland : "Continuer à pouvoir être présents sur nos terrains en France, auprès des plus exclus, des plus précarisés et à l'international aussi. Le monde est actuellement très complexe. Il y a la pandémie et la fermeture des frontières. Il y a une logique très sécuritaire qui s'applique partout et qui entrave la circulation des personnes, l'accès aux droits des personnes et aux soins."

Le cofondateur de Médecins du Monde, Bernard Kouchner, estime que les réticents à la vaccination sont "sinon des déserteurs, du moins des alliés du virus". Êtes-vous d'accord avec le père fondateur de l'association ?

"Pas complètement. 40% de la population est totalement vaccinée. Moi, j'ai 51 ans et je suis médecin généraliste, j'ai fait partie des premiers vaccinés. J'ai mes deux doses depuis très longtemps. Par contre, une aide-soignante de 25 ans, pendant longtemps, n'avait pas accès aux vaccins. Si on est actuellement à un taux de 40% de vaccination, c'est parce qu'il y a eu des choix politiques. Je n'aime pas du tout ces formulations qui renvoient à la responsabilité individuelle. La vaccination, c'est quelque chose de collectif. Bien entendu, il faut que les gens se vaccinent. Vaccinez-vous, n'ayez pas peur des vaccins, ne réfléchissez plus, allez-y tous, c'est très important !"

Est-ce qu'il faut obliger ces personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, notamment chez les soignants ?

"Dans ce cas-là, rendons le vaccin obligatoire pour tout le monde. Des soignants sont tombés malades, certains avaient même 30 ans et ils ont fini en réanimation. Ils ont tenu le système de santé, ils ont tenu l'hôpital public. Ils étaient épuisés.

Rappelez-vous quand même que nous les applaudissions tous les soirs il y a un an. Maintenant on les montre du doigt, on les stigmatise. Les soignants sont des héros, tout comme ceux qui ont permis au pays de continuer à vivre.

Actuellement, on manque vraiment de personnel dans les hôpitaux publics. On a vraiment un hôpital public exsangue qui a besoin d'être soutenu et on a besoin d'ouverture de lits. Si on rend obligatoire la vaccination pour les soignants et qu'on leur demande de partir s'ils ne sont pas vaccinés, on va manquer de personnel au mois d'août, qui est déjà un mois très tendu habituellement."

Comment rendre plus accessible la vaccination ?

"Chez Médecins du Monde, on s'occupe des populations exclues, des patients à la rue et donc aussi des personnes migrantes, par exemple, qui sont demandeurs d'asile, qui devraient être hébergées, qui ne le sont pas. (...) Ces personnes sont plus exposées au virus et ils ne sont pas vaccinés. Il faut avoir une logique de santé publique et non pas sécuritaire dictée par le ministère de l'Intérieur, qui les expulse. Actuellement, les expulsions, c'est toutes les 48 heures à Grande-Synthe et Calais. Comment voulez-vous que des personnes comme ça puisse puissent se vacciner ou s'isoler quand elles sont malades."