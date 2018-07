Quand on va à l'hôpital, en dehors de la prise en charge médicale, on souhaite un accueil, de l'information, une bonne relation entre le patient et les soignants, du confort, de la propreté. Depuis un an, l'assistance publique des hôpitaux de Paris gratifie de ce label les services qui remplissent tous ces critères .

Le service de chirurgie ambulatoire à l'Hôpital Necker vient tout juste d'obtenir le label "Hospitalité". Il reçoit des enfants, du bébé à 18 ans, pour des interventions en ambulatoire, donc arrivée le matin, sortie le soir.

Le principe c'est de tout prévoir de l'opération en amont, avec les parents explique Anne Marie Boineau, cadre de santé de l'unité : "On envoie des SMS pour préparer les parents et les informer de tout ce qu'ils doivent faire avant de venir. Ils reçoivent, plus d'une semaine avant, un livret d'accueil et disposent également d'une vidéo visible sur YouTube."

Ainsi l'enfant sait à quoi s'attendre, et pour les plus petits et plus anxieux, on autorise même parfois papa ou maman à les accompagner en salle d’opération : "Si les enfants ne supportent pas la séparation, explique Anne Marie Boineau, on habille le parent et il va jusqu'à l'endormissement de l'enfant, après tout est beaucoup plus calme."

Le parent est ensuite présent en salle de réveil, puis en pré-sortie et le soir, lors du retour à domicile : "S'il y a quoi que ce soit, il a tous les nos numéros téléphone pour nous appeler, il n'est pas abandonné. Et si le lendemain l'enfant est douloureux, que le traitement ne suffit pas, il envoie un SMS et nous le rappelons."

Carole a accompagné son fils Lenny : "On est bien informés, c'est bien ici". Tous les deux sont manifestement satisfaits.

Un an après la mise en place de ce label "hospitalité" 120 unités l'ont déjà obtenu.