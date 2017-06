Aujourd’hui, Lawrence Lessig est surtout connu comme activiste pro-démocratie. Il est d’ailleurs l’un des invités du formidable documentaire de Flore Vasseur Meeting Snowden dont nous vous avons déjà parlé et qui est disponible en VOD jusqu’au 10 juillet.

Lawrence Lessig est une l’un des plus prestigieux professeur de droit de l’Université de Harvard, où il dirige par ailleurs un centre de recherche sur la corruption.

Il était au micro de Mickaël Thébault sur France Inter, écoutez-le (ou lisez l’entretien ci-dessous)

Lawrence Lessig a été l’un des tout premiers au monde à s’intéresser à un nouvel outil : internet. Il a voulu en garantir les libertés en inventant le concept de licence libre.

Lawrence Lessig : "À l’époque je travaillais beaucoup sur le droit et la loi autour d’Internet. Très peu de gens savaient véritablement comment fonctionnait l’interaction entre la technologie et l’idéal de liberté, la démocratie dans Internet.

Je faisais partie d’un groupe de personnes qui commençait à essayer de formuler des idées autour de ces thèmes

Une réalité assez déprimante, c’est que nos craintes de l’époque, notamment à propos de l’évolution d’Internet, autour de la tournure que pourrait prendre les choses, sont devenues une réalité.

Alors qu'à la base, Internet était un endroit où on pouvait protéger la liberté et la vie privée c'est devenu l'inverse : c'est une endroit où la vie privée n'existe plus et où l’opportunité de liberté d'expression est de plus en plus restreinte par des entreprises ou par des gouvernements.