Depuis ce week-end, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919, est joignable 24h/24 tous les jours de l'année, y compris les week-ends et les jours fériés. La ligne devient ainsi accessible aux femmes des Outre-mer en journée, et aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.

Le 3919, ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, viols, harcèlement, agressions sexuelles. © Maxppp / Julio PELAEZ

Depuis ce samedi, la ligne d'écoute 3919 est accessible 24h/24, 7j/7, y compris les week-ends et les jours fériés. Une mesure "nécessaire et importante", pour Françoise Brié, Directrice Générale de la Fondation Nationale Solidarité Femmes, qui gère cette ligne depuis sa création en 1992. "Cela permet à toutes les femmes de nous solliciter quand elles le souhaitent, et en particulier aux femmes dans les DROM, d'être reçues malgré le décalage horaire.", précise-t-elle.

L'extension de la plage horaire a commencé fin juin, avec une ouverture toutes les nuits en semaine. "Très utile", juge la directrice de la FNSF. Ces deux derniers mois, les écoutantes ont reçu entre 40 et 50 appels par nuit. "Et une fois que nous aurons communiqué [sur cet élargissement], ça devrait encore augmenter". 16 écoutantes ont été recrutées pour assurer les nouvelles tranches horaires entre 22h et 9h.

On sait que les soirées et les nuits peuvent être très angoissantes pour les femmes victimes de violences, donc ça leur permet d'être reçu au téléphone par une professionnelle à n'importe quelle heure. Des fois, nous sommes appelées juste après.

La ligne s'ouvre aux personnes sourdes et ayant des troubles du langage

Depuis quelques mois, les personnes sourdes et malentendantes peuvent être mises en relation avec une personne qui fait la traduction en langue des signes, via la plateforme Rogervoice (accessible en visio du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou avec les sous-titres 24h/24 en semaine). Pour cela, il suffit de se connecter au site de la Fondation Nationale Solidarité Femmes ou à Rogervoice, avec un téléphone mobile.

L'appel dure "le temps nécessaire" tient à rappeler François Brié, en moyenne 20 minutes. Elle rappelle toutefois que ce n'est "pas un numéro d'urgence", mais "de conseil, d'écoute, et d'orientation vers d'autres structures locales". "C'est souvent la première brique pour sortir de la violence, franchir l'ensemble des obstacles", d'où la nécessité pour les femmes de pouvoir choisir leur moment d'appel.

Un nombre d'appels en hausse en 2020

L'association a reçu près de 165 000 appels en 2020 seulement, soit 70% de plus par rapport à 2019. Cette explosion est d'abord liée à l'augmentation des violences durant le premier confinement "jusqu'à 1 000 appels par jour", selon François Brié. Mais aussi à la communication sur le 3919, connu par de plus en plus de femmes. "Le fait de savoir que c'est ouvert la nuit, les appels devraient encore augmenter", conclut la présidente de la FNSF.

C'est une "Promesse tenue", pour Elisabeth Moreno, la ministre déléguée à l'Egalité entre les femmes et les hommes. Dans un communiqué, le ministère se félicite de venir ainsi "concrétiser l'une des mesures phrases du Grenelle" contre les violences conjugales", fin 2019.