C'est le journal Le Monde qui a dévoilé mercredi soir ce qui va sans doute ébranler jusqu'au plus haut sommet de l'état. Sur une vidéo, on voit un proche collaborateur d'Emmanuel Macron à l'Elysée surpris en train de tabasser deux manifestants le 1er mai dernier en plein quartier latin à Paris.

L'individu qui tient ce jeune homme et qui porte un casque sur la tête serait donc, Alexandre Benalla. © Capture d'écran de la vidéo analysée par Le Monde

Cet homme, c'est Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet du président, casque de CRS sur la tête identifié par le quotidien sur plusieurs vidéos et dont l'identité est confirmée par le directeur de Cabinet d'Emmanuel Macron.

Une affaire plus qu’embarrassante pour le chef de l’état, cette scène se passe le premier mai dernier, place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement de Paris lors d'un «apéro militant» organisé par le Comité d’action inter-lycéen après le traditionnel défilé du 1er mai.

Lors de cet apéro qui tourne à l’affrontement avec des CRS, de jeunes manifestants ont été violemment molestés par un homme qui n’est ni plus ni moins qu’un collaborateur d’Emmanuel Macron a l’Élysée.

Un homme équipé d’un casque à visière orné d’un écusson

Sur des images partagées ce jour là sur les réseaux sociaux, on aperçoit un homme équipé d’un casque à visière orné d’un écusson et portant un sweat à capuche. Il extrait d’abord une jeune fille violemment puis s’en prend à un autre manifestant, le frappant et le mettant à terre. Le cameraman parvient à filmer le visage de l’agresseur malgré sa visière. Le Monde est parvenu à identifier Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet d’Emmanuel Macron et responsable de la sécurité pendant la campagne présidentielle.

Que faisait-il là ? Le directeur de cabinet du président, cité dans le Monde, explique avoir été mis au courant. Selon lui, Alexandre Benalla souhaitait voir comment se gérait une grande manifestation.

L’Élysée est mis au courant de ces agressions

Très vite après les faits, l’Élysée est mis au courant de ces agressions. Emmanuel Macron est prévenu par son directeur de cabinet qui lui inflige une sanction. Une simple suspension temporaire de deux semaines, du 4 au 19 mai, lui est notifiée.

A son retour, le chargé de mission est rétrogradé et depuis il s’occupe de la logistique pour des événements organisés à l’Élysée, comme lundi lors de la réception des Bleus où il a été chargé, je cite un conseiller élyséen, "des valises des joueurs".