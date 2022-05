Le concours Science Factor vise à faire émerger des idées et projets d'innovation citoyens avec une participation égale de filles et de garçons. Il propose aux jeunes de construire en équipe une invention scientifique ou technique à l'impact positif au niveau sociétal, économique ou environnemental.

Le prototype de l'inventions portées par l'une des équipes. © Radio France / *

Éveiller le goût des sciences, des technologies chez les jeunes et en particulier chez les jeunes filles. Tel est le défi de Science Factor depuis 2011. Lundi, les lauréats de Science Factor de cette année seront dévoilés en ligne.

Cette dixième édition regroupe 21 inventions scientifiques et citoyennes finalistes où des jeunes collégiens et lycéens en équipe de quatre, toujours pilotée par une fille (ce qui en fait l'une de ses spécificités), imaginent et concrétisent une invention scientifique citoyenne. L'invention est utile pour toute la société, en termes d'environnement, de santé, d'égalité fille/garçon ou encore d'inclusion des personnes en situation de handicap. Elles mobilisent chaque année près de 20.000 adolescents.

L’environnement, thème central du concours cette année

Utiliser la descente des eaux pluviales et des eaux usées d'un immeuble pour créer de l'énergie propre ou encore sensibiliser les jeunes à la pollution textile avec une appli qui mesure l'emprunte carbone de leurs vêtements… Les élèves participants se sont principalement penchés sur la question environnementale. À Charleville-Mézières, des lycéens ont fabriqué un récupérateur d’eau froide de la douche, pour enfin, ne plus gaspiller cette eau.

Le prototype virtuel de "Eco l'eau", destiné à récupérer l'eau de la douche

La cheffe d’équipe, Hermine, 16 ans, a gagné en confiance : "Les sciences sont ouvertes à tous, c’est super cool que le concours place une fille en tête de projet. J’ai décidé de me lancer dans le concours car plus tard, j’aimerais être ingénieure dans l’environnement. Le fait de pouvoir concrétiser ce projet, c’est une bonne expérience pour mes études plus tard" réagit Hermine avec fierté.

Trois projets Science Factor inaugurés officiellement en mai et juin

Les projets dépassent même le cadre scolaire. Il y a quatre ans, Luna et son équipe d’un collège au Havre imaginaient un passage piéton avec des bandes lumineuses bleues à proximité des établissements scolaires. Le concept est maintenant utilisé par la ville.

Luna n’en revient toujours pas : "Quand on a commencé à avoir des rendez-vous avec Engie, on ne réalisait pas trop. Et puis quand un matin on revient au collège après les vacances et qu’on voit notre invention, on se dit qu’effectivement, ce n’est pas qu’un simple projet scolaire" ajoute Luna. Plus qu’un simple concours scientifique qui récompense la jeunesse, c’est un vrai tremplin vers les métiers du secteur. Après l’aventure Science Factor, deux des quatre coéquipières de Luna souhaitent se diriger vers des études d’ingénieur.