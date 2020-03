Même le week-end, les Français continuent d'être créatifs pour occuper ces journées confinées. Aujourd'hui, cinq danseurs exécutent une folle choré via Skype, on prend le thé sur le palier, on joue à Questions pour un balcon pour se consoler d'être (à partir de dimanche) confinés une heure de plus par jour.

La choré du jour : à fond sur Barry White

C'est le danseur Mehdi Kerkouche et ses potes qui nous donnent le sourire, ce samedi. Confinés, comme tout le monde. Mais avec la bougeotte, forcément, pour des danseurs. Alors voici la nouvelle création de sa compagnie, Emka, pas sur scène non, mais en direct de cinq salons :

L'adaptation du jour: Question pour un... balcon!

Comment créer du lien social avec ses voisins ? Après avoir applaudit les soignants et tous ceux qui continuent de travailler pendant ce confinement, ces Parisiens ont trouvé une façon de s'amuser ensemble tout en restant chez eux. Organiser une version "balcon" du jeu Questions pour un champion. Et visiblement, il y a un coté de la rue plus en forme que l'autre.

La bonne idée du jour : prendre le thé, oui, mais sur le palier

Il y a parfois des habitudes qu'on a du mal à perdre. Et si l'on peut parfois se résigner à les oublier le temps du confinement, certain.e.s préfèrent trouver une autre solution. Autant vous dire qu'on adore cette alternative trouvée par deux voisines pour continuer à prendre le thé.

La vérité du jour : à partir de dimanche, une heure de confinement supplémentaire

Et c'est l'humoriste de France Inter Thomas VDB qui soulève cette triste réalité... Alors qu'on a pour habitude de se réjouir du passage à l'heure d'été, qui intervient dans la nuit de samedi à dimanche, c'est peut-être bien la première fois que l'on va regretter de voir les jours s'allonger...

Le tacle du jour : "On sait ce que c'est d'avoir un clown sur le dos"

Il faut se dire d'emblée que quand l'un peut mettre un taquet à l'autre, il ne se prive pas. Là, c'est Burger King qui tape sur McDo ! Le compte de la célèbre enseigne de sandwichs (pas gras du tout) adresse un message de solidarité aux parents confinés... et en profite pour tacler son principal concurrent.