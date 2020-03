En ce 13e jour de confinement, Ariane Ascaride a envie de s'en coller une, le karaoké du jour voit les Beatles affronter Queen sur fonds de savon de Marseille (vous allez comprendre) et Bruno Le Maire nous présente son hamster. Parce que plus rien ne sera comme avant.

Le confinement vu du web, jour 13 © Radio France / illustration JB

La vidéo du jour : Ariane Ascaride veut s'en coller une

Que va faire l'actrice Ariane Ascaride quand le confinement sera terminé ? C'est la question qui lui a été posée au JT de France 2:

Voici l'échange que l'actrice a eu avec la présentatrice du journal:

Ariane Ascaride : "D'abord je vais voir mes enfants, que je ne peux pas voir ce qui est très pesant. La deuxième chose que je vais faire, c'est me soûler la gueule... Je vous le dis sincèrement, je vais ma soûler la gueule

Sophie Le Saint : "Avec modération..."

Ariane Ascaride : "Avec aucune modération, je vous assure, sans aucune modération, je ne suis pas quelqu'un qui boit, mais là, pour la première fois de ma vie, je vais vraiment me soûler la gueule. Là ce qu'on vit c'est quand même terrible et nous ne le vivons pas tous d'une manière égale, il ya des gens comme moi qui ont une maison et d'autres qui n'en ont pas".

Le karaoké du jour : Queen vs Beatles

Quand les musiciens s'embêtent en plein confinement, que font-ils ? Des reprises, voire mieux : de bons gros détournements qui vont leur permettre d'accorder l'actualité sanitaire avec leur goût du headbanging. C'est comme ça que la comédienne @danajaybein et le chanteur de rock et youtubeur Adrian Grimes ont transformé "Bohemian Rapsody" en hymne ultime qui nous incite à nous laver les mains plus souvent (solo de guitare et chant lyrique inclus).

Pour les plus sages, la version Beatles existe aussi, avec GIF animé, pour twister autant qu'on veut avec son savon de Marseille.

Le hashtag du jour : #laileoulacuisse

Dimanche après-midi, France 2 a diffusé "L'aile ou la cuisse", l'incontournable comédie avec Louis de Funès et Coluche et donc les gens ont twitté sur #laileoulacuisse

Le cochon d'Inde du jour

Non ce cochon d'Inde ne s'appelle pas Bruno Lemaire, mais c’est bien le ministre qui poste une photo de son animal de compagne, une femelle (?) nommée Jackie, dont il explique que "en période de confinement [c'est] certainement la personne la plus importante de la maison !"