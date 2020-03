View this post on Instagram

Tout le monde poste des photos de quand on pouvait encore sortir de chez soi et faire des trucs genre boire des bières avec des copains et aller voir des concerts alors je fais pareil. Ça reviendra les gars, ne vous inquiétez pas. En attendant il faut être brave et penser à tous ceux qui n’ont pas le luxe d’avoir, par exemple, un « chez soi » pour pouvoir rester chez soi, ou tous ceux qui font en sorte qu’on soit soigné si on a un problème ou encore ceux grâce à qui on a encore des rayons pleins pour pouvoir manger des Cherrios devant Netflix, ou même ceux qui s’arrachent pour que nos enfants aient encore accès à l’éducation tout en devant s’occuper de leur propres enfants. Et cætera. Oui j’ai fait grec en option au lycée. Bref, vous avez le topo. Topo qui ne se veut en rien moralisateur mais perso quand ça fait plusieurs jours que je ne suis pas allée plus loin que mon entrée de garage j’aime me souvenir pour qui je vis tout ça et me rappeler que ben la vache je suis vraiment pas à plaindre. COURAGE ✊🏼 (Mais vraiment, restez chez vous putain)