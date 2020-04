Petit à petit, au fur et à mesure que le confinement s'installe dans les habitudes des Françaises et des Français, les autres sujets reprennent leurs droits sur les réseaux sociaux. Au menu du jour, de l'évasion à la Nasa, une vidéo d'hommages et (encore) des parodies.

Le confinement vu du web, jour 17 © Radio France / Illustration JB

L'opération solidaire du jour : McFly et Carlito en direct

Les YouTubeurs stars ont profité de cette journée pour lancer une journée complète de direct sur YouTube, au profit des personnels soignants. Accompagnés d'une flopée d'artistes invités (Matthieu Chédid, Guillaume Canet, Gad Elmaleh, etc.), ils ont passé la journée, de 9h à 20h, à appeler aux dons, ce qui leur a permis de récolter près de 300.000 euros.

Pour l'anecdote, pendant ce live, McFly a dû rester dans sa voiture, faute d'avoir du réseau à son domicile.

Le hashtag du jour : #LaCasadePapel4

C'est le petit événement qui va occuper la journée des plus férus de séries : la sortie de la quatrième saison de la série La Casa de Papel, sur Netflix. Très espérée en temps normal, la série est encore plus attendue cette saison-ci en raison de la situation actuelle… si chacun n'épuise pas tous les épisodes en une seule journée.

Le site du jour : Harry Potter at home

L'initiative a été annoncée mercredi par J.K. Rowling sur son compte Twitter : le lancement d'un site pour apporter "un peu de magie" aux enfants mais aussi aux parents et aux enseignants confinés : un site plein de ressources libres d'accès sur l'univers de Harry Potter.

Quiz, articles inédits, livres audio, etc. sont accessibles facilement sur ce site… mais toutes les ressources sont en anglais.

L'astuce du jour : un baptême en distanciation sociale

Parmi les événements affectés par le confinement actuel, les cérémonies religieuses, comme les mariages ou les baptêmes, sont particulièrement perturbés. Heureusement, certains essaient de contourner les mesures de distanciation sociale, et ce curé semble avoir trouvé la meilleure solution pour continuer les baptêmes.

L'évasion du jour : la Nasa et vos anniversaires

C'est une astuce qui a été repérée par plusieurs utilisateurs de Twitter pour passer le temps : sur son site internet, l'agence spatiale américaine propose une fonction vous permettant de découvrir une photo prise par leurs appareils d'observation – et notamment le téléscope Hubble – le jour de votre anniversaire. Il suffit de renseigner un jour et un mois, et vous obtenez une image correspondante. Et les résultats sont souvent épatants, à des années-lumière (au sens propre) de l'appartement ou de la maison dans laquelle vous êtes confiné.

Le prof du jour : François Hollande

Que diriez-vous si en prof d'éducation civique, vous aviez un cours avec… un ancien président de la République ? Parmi les nombreuses initiatives pédagogiques lancées sur Facebook en direct, l'association Bibliothèques sans Frontières a proposé ce jeudi un cours d'éducation civique à l'attention des enfants et des jeunes, sous la forme d'un échange avec François Hollande.

La parodie du jour : Raoult de Bergerac

C'est la nouvelle tendance : re-doubler des films pour les remettre au goût du jour, en version confinée. On a vu Creustel et ses détournements hilarants, ou une version de Titanic par le comédien François Mallet, mais celle qui a le plus attiré notre attention, c'est celle-ci, adaptée (et bien adaptée) de Cyrano de Bergerac, où le Cyrano campé par Depardieu devient un avatar du professeur Raoult, défenseur de la chloroquine.

L'hommage du jour : acteurs, présentateurs, sur Instagram

C'est un hommage qui a été posté sur Instagram : une vingtaine de comédiens, d'animateurs, de musiciens, ont rendu hommage aux malades et aux victimes du Covid-19 dans une vidéo collaborative.