Ce n'est pas parce qu'on est samedi qu'il ne se passe rien sur Internet. Aujourd'hui, il y avait même une grosse manifestation en ligne, suivie d'une contre-manif, elle-même suivie d'une contre-contre-manif. Mais aussi un type frustré de ne pas pouvoir partir au ski, et d'autres qui s'imaginent en œuvres d'art.

Des oeuvres d'art version maison, des manifs en ligne et du ski en appartement © Illustration OB

Le hashtag du jour : #PlusJamais...

C'était un peu le bazar sur le Twitter politique ce samedi. Tout est parti d'un appel à manifester en ligne lancé par La France Insoumise : l'idée, en gros, étant d'écrire le plus de tweets possibles avec le mot-dièse #PlusJamaisCa, dans l'idée (selon le communiqué officiel) de "proposer des solutions pour que plus jamais une crise comme celle du Coronavirus ne se reproduise".

Forcément, le camp d'en face ne comptait pas rester les bras croisés. Et un autre mot-dièse, #PlusJamaisLaFI, est apparu, cette fois initié et alimenté par des comptes de soutien au gouvernement (reconnaissables au #FBPE, ou #Macron2022 visible dans leur nom de profil).

Évidemment ça ne s'arrête pas là : le hashtag en question devient lui-même rapidement "trollé", détourné par les militants de la France Insoumise, qui l'utilisent pour moquer les comptes pro-LREM. Oui, on sait, ça devient compliqué à suivre. Dans l'après-midi, la plupart des tweets #PlusJamaisLaFI étaient publiés par des Insoumis.

En fin de journée, au nombre de tweets, c'est la manif en ligne LFI qui l'emporte (plus de 80.000 messages postés). Et pour retrouver un peu de calme et de sérénité dans ces affrontements numériques, il reste heureusement des comptes Twitter qui conservent leur innocence et finissent la journée sur une note positive.

Le faux départ en vacances du jour : du ski à la maison

Pour se détendre, on peut aussi s'imaginer partir en vacances depuis son confinement. C'est ce qu'a fait Philippe Klein Herrero, qui était censé partir faire du "freeride" en famille, mais qui s'est retrouvé coincé à la maison. Heureusement, s'il n'a pas eu de chance, il a encore beaucoup d'imagination, et il a donc imaginé le ski en appartement. Le reste, c'est à regarder ici :

L'œuvre du jour : ça pourrait être vous

Le Getty Museum a lancé un défi le 25 mars dernier, proposant aux internautes de se mettre en scène pour reproduire de célèbres œuvres d'art, en utilisant à chaque fois trois objets qui traînent chez vous (et que vous avez désormais sous les yeux bien plus longtemps que d'habitude).

Et depuis, il faut bien l'avouer, tout le monde semble avoir des idées géniales.

On est particulièrement fans de cette réinterprétation très personnelle de Magritte.