Ce n'est pas parce qu'on passe le cap du 20e jour de confinement qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Alors en ce dimanche ensoleillé, on est resté devant l'ordi à regarder des sketchs du regretté Robin Williams, à écouter Philippe Torreton déclamer de la poésie, et à jouer à hippo-glouton dans une maison de retraite.

Un comédien génial, une chanteuse sévère, des personnes âgées qui jouent... © Radio France / Illustration OB

La vidéo sourire du jour : des hippo gloutons senior

Le confinement peut parfois être difficile à vivre, particulièrement pour les personnes âgées. La maison de retraite de Bryn Celyn, dans la ville galloise de Maesteg, a donc décidé de tromper l'ennui en organisant une partie de "Hippo gloutons" (vous savez, le jeu de société de notre enfance), en version humaine.

La vidéo date du 20 mars dernier et cette version du jeu n'est sans doute pas très appropriée pour respecter les gestes barrières... Mais ça fait tout de même plaisir à voir.

Le retour du jour : Robin Williams ressuscité sur YouTube

Le génial comédien américain, mort en 2014, a fait une réapparition inattendue pile au moment du début du confinement français, et on refuse de croire à une coïncidence. Une chaîne toute neuve et officielle à son nom, créée en décembre dernier, publie enfin depuis deux semaines des vidéos principalement tirées des spectacles de stand-up. Des pépites méconnues en France (les vidéos sont sous-titrées), qui vous apprendront par exemple cette belle leçon de vie : "quand un gorille de 400 kilos vous tient par les tétons, vous l'écoutez".

Le hashtag du jour : une découverte pour nos vieilles oreilles

L'auteur de cet article le reconnaît bien volontiers : aujourd'hui, il s'est senti vieux en découvrant le mot-dièse le plus partagé du jour sur Twitter, et en se demandant naïvement "c'est qui, Lisa ?"

Que ses fans nous pardonnent donc, mais on n'avait jamais entendu parler auparavant de cette jeune chanteuse thaïlandaise, figure de la K-pop et membre du groupe Blackpink...

...Et surtout à l'origine de plus de 330.000 tweets rien qu'en France ce dimanche. Pourquoi cet enthousiasme soudain (nous sommes-nous demandé avec la naïveté de notre âge canonique) ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui était diffusé un épisode de la saison 2 d'une téléréalité chinoise phénomène, "Youth With You", sur la plateforme vidéo iQiyi, dans lequel la chanteuse fait office de coach de danse pour une centaine de candidates (pour neuf places seulement à la fin).

Les fans francophones ont donc laissé exploser leur enthousiasme face aux remontrances adressés par leur idole aux candidates (remontrances qui, visiblement, finissent par porter leurs fruits).

Vous, on ne sait pas, mais nous on a l'impression de finir cette journée un peu moins inculte qu'à son début (et on a un peu peur d'avoir découvert un nouveau truc à regarder des heures pendant le confinement).

Le poète du jour : Philippe Torreton tout en haut d'un mur

Le comédien a profité de cette belle journée, non pas pour partir en vacances à la mer (on vous a déjà dit que c'était une mauvaise idée, bon sang !) mais pour déclamer quelques vers du haut du mur de sa maison, avec l'aide musicale de son voisin Richard Kolinka (le batteur du groupe Téléphone).