Aujourd'hui, la rivalité entre Canal + et TF1 a enflammé Twitter. La période de gratuité de Canal + ne se prolongera pas après le 31 mars et des internautes dénoncent la responsabilité de chaînes concurrentes. Pour garder le sourire, on a repassé en boucle la vidéo d'un policier qui a le sens du rythme.

Des dominos géants, Canal+ et TF1 qui se battent, un policier dansant et du kung-fu alcoolisé, aujourd'hui dans "Le confinement vu du web" © Radio France

Le hashtag du jour : #boycottTF1

Le confinement a amené Canal à faire preuve de générosité pour rendre cette première semaine enfermée plus agréable. La chaîne a ainsi passé ses programmes en clair pour tout le monde, sur l'ensemble des box, le temps de la crise, du 16 au 31 mars.

Mais alors que des sources laissaient penser que Canal pouvait prolonger cette offre jusqu'au 15 avril, la chaîne privée a confirmé ce vendredi que l'opération n'irait pas plus loin. Le CSA aurait reçu des demandes en ce sens de concurrents comme TF1 et M6. Sur Twitter, le hashtag #boycottTF1 ne s'est donc pas fait attendre :

De son côté, le CSA explique que "l'opération que Canal a lancée ne peut être que limitée dans la durée car elle est de nature à altérer l'équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites". Mais tout le monde ne le voit pas du même œil :

Et puis il y a ceux qui ne se sentent pas prêts à boycotter leurs émissions préférées...

Une décision qu'approuve en revanche Canal : "On trouve que la décision du CSA est sage, compte tenu de la situation actuelle". D'autant plus que cette date du 31 mars avait été annoncée par plusieurs des dirigeants de la chaîne.

La vidéo du jour : le twerk de la police

C'est une vidéo qu'on ne se lasse pas de regarder. Certains aimeraient même qu'elle dure plus longtemps : un policier dansant dans la rue sur le titre de Lucy Pearl "Don't mess with my man".

L'échange entre les Français confinés et l'agent des forces de l'ordre ne dure que quelques secondes, mais c'est assez pour mettre l'ambiance dans l'appartement d'où vient le son.

Les génies du jour

Pour s'occuper durant le confinement, les internautes ne manquent pas d'idées utiles : faire du sport, un grand ménage, lire des classiques. D'autres préfèrent se trouver de nouveaux talents, et c'est plutôt réussi :

Ou miser sur un montage efficace (ou pas) ...

