La semaine prochaine démarreront les fêtes de fin d'année avec Noël puis ensuite le Nouvel an. À cette occasion, le risque de contamination étant élevé à cause du variant Omicron, le Conseil scientifique a fait des recommandations et va même plus loin aujourd'hui. Pour la soirée du 31, il demande des restrictions.

La période est festive mais néanmoins à risque. Le gouvernement surveille de près l'évolution de l'épidémie, marquée par une recrudescence des cas de covid à cause du variant Omicron. De son côté, le Conseil scientifique a publié ses recommandations.

Pour Noël, il demande de limiter le nombre d'invités, de se faire tester avant de se rassembler, d'aérer la pièce au moins dix minutes par heure, de "s'assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel", ou encore de leur faire porter un masque, tout comme les non vaccinées. "Les fêtes pourront avoir lieu" avaient quant à lui assuré Jean-François Delfraissy, son président, début décembre devant le Sénat.

Le couvre-feu est l'une des possibilités selon le Conseil scientifique

Concernant le Nouvel an, le Conseil scientifique veut aller encore plus loin. Dans un avis publié samedi, il appelle le gouvernement à instaurer des "restrictions significatives" face au risque de transmission de l'épidémie à l'occasion du réveillon du Nouvel. "Au regard de l'accélération de l'épidémie, et des risques liés aux activités festives de fin d'année, des mesures de restriction significatives doivent pouvoir être prises par les autorités à l'occasion du réveillon (y compris le cas échéant sous la forme de limitation d'activités collectives ou de couvre-feux), avec la possibilité d'une déclinaison territoriale", écrit le Conseil.

Chargée de donner des recommandations à l'exécutif au regard des connaissances sur l'épidémie, cette instance alerte sur la nécessité d'éviter des brassages de populations le soir du 31 décembre. "Le Conseil scientifique anticipe que les mesures de protection seront particulièrement bien suivies durant les fêtes de Noël. (...) Nos concitoyens auront à coeur de passer cette fête de Noël 2021 en nombre plus limité, de se faire tester avant, de s'assurer que les plus anciens ont bien reçu leur dose de rappel", estime le Conseil.

En revanche, "pour les festivités du Nouvel An, le Conseil scientifique alerte sur un comportement des citoyens qui pourrait être différent avec une activité festive plus ou moins contrôlée". Il "souhaiterait une démarche pour éviter qu'à l'occasion du Jour de l'an, se constitue une série de mini-clusters à Omicron, qui pourraient diffuser rapidement dans les jours qui suivent sur l'ensemble du pays, compte tenu des mouvements de populations à cette période", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a déjà annoncé des mesures pour le Nouvel an

De son côté, Jean Castex a annoncé vendredi soir que les mairies devaient renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite afin de limiter la diffusion du variant Omicron du Covid-19. "J'en appelle à la responsabilité de tous pour trouver d'autres modalités que de grands rassemblements", a déclaré le chef du gouvernement, qui dit comprendre "la frustration de devoir se limiter dans ces moments festifs". Les contaminations au virus sont nettement reparties à la hausse en France depuis mi-novembre, pour dépasser le seuil de 50.000 nouveaux cas par jour.

Appel entendu par la mairie de Paris. Samedi matin, elle a annoncé l'annulation du feu d'artifice et des concerts prévus sur l'avenue des Champs-Elysées le soir du 31.

Sur France Inter aujourd'hui, le ministre de la Santé a tenu a rappeler avant les fêtes que le variant Omicron était "beaucoup beaucoup beaucoup plus contagieux que le variant Delta. C'est un virus dont on sait qu'il se multiplie jusqu'à 70 fois plus dans les cellules une fois qu'il vous a contaminé." "Si c'est 10% des cas de variant Omicron aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire que la semaine prochaine c'est 25 ou 30%, et ça veut dire que dans quinze jours il est majoritaire", a prévenu Olivier Véran.