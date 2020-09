Le premier parlementaire français officiellement touché par le Covid-19 fera bientôt son retour à l'Assemblée Nationale. Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains du Haut-Rhin, avait frôlé la mort au printemps dernier. Témoignage.

Le député Jean-Luc Reitzer, rescapé de la Covid-19 © Maxppp / Thierry Gachon

Hospitalisé en réanimation à Mulhouse début mars, l'élu alsacien de 68 ans est resté des semaines dans un état préoccupant. À deux reprises son pronostic vital était engagé, et il a passé quatre mois en coma artificiel. Il ne se souvient pas de cette période véritablement, "à part les cauchemars", dit-il.

Il n'a reçu aucune visite durant deux mois, et n'a revu son épouse que le 3 mai, pour le première fois après de longues semaines. Jean-Luc Reitzer a enfin pu rentrer chez lui mi-mai, à Altkirch, mais il avait perdu vingt kilos et est resté en convalescence jusqu'en septembre. "Pour un homme, vous savez, c'est une leçon de vie. Mais je ne voulais pas mourir, j'ai encore des choses à faire", a-t-il confié en rentrant chez lui. Ces derniers mois ont été consacrés à la rééducation, pour réapprendre à marcher, manger, boire, se muscler d'une manière générale. Le député confie avoir vécu des moments de doute et d'abattement.

Après des mois de convalescence, Jean-Luc Reitzer va pouvoir retrouver une vie sociale et sa place dans l'hémicycle début octobre, mais il confie que "rien n est plus comme avant". "Moi je rêvais de retrouver ma famille pendant mon hospitalisation. Je m'en suis sorti grâce aux soignants bien sûr, formidables, mais parce que je me suis battu. J'aime la vie, je rêvais d'une bonne bière, j'aime les grenouilles, les escargots. Aujourd'hui, je reprends goût à la vie, je vis le choses plus intensément. Réentendre les cloches d'Altkirch autant de choses qui vont droit au cœur".

Pour son retour à Paris, parmi ses collègues, il est "sûr de recevoir un accueil super sympa", mais il sait que les choses ne seront pas si simples. "J'ai encore des séquelles, j'ai des moments de fatigue intense, et un suivi hospitalier important. Vous n'êtes plus le même après cette épreuve et la réinsertion est difficile à acquérir. Il y a un aspect psychologique à prendre en compte.", explique-t-il.

En témoignant sur l'expérience de ses deux mois et demi d'hospitalisation, il souhaite rendre hommage aux personnels qui ont pris soin de lui.

"J'ai été extrêmement impressionné par le dévouement, par le professionnalisme des médecins. Je peux le dire : les médecins m'ont sauvé la vie. J'ai été marqué par l'humanité du personnel. Toutes celles et tous ceux qui sont passés dans ma chambre, comme infirmier, comme aide-soignant, comme femme de ménage, tous avaient une humanité. Lorsque j'étais très mal et que je n'arrivais plus à déglutir, je n'avais évidemment pas le moral et les larmes me venaient parfois aux yeux. Les infirmières venaient, m'encourageaient, me tenaient la main pour me souhaiter du courage et me dire que ce n'était qu'un passage difficile. Tout ça vous marque. Après ça, on n'est plus tout à fait le même".

Jean-Luc Reitzer se promet de plaider la cause des soignants et du système hospitalier une fois de retour sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il a parfaitement mesuré "l'impérieuse nécessité de revaloriser les conditions matérielles du personnel hospitalier, quels que soit sa place, son rang et son rôle".