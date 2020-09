Le dessinateur argentin Quino, créateur du célèbre personnage de BD Mafalda, est décédé à l'âge de 88 ans, annonce son éditeur ce mercredi.

Le dessinateur Quino publie pour la première fois une histoire de Mafalda le 29 septembre 1964. © AFP / Alejandro Pagni

Le papa de Mafalda, Joaquin Salvador Lavado, appelé Quino, est décédé à l'âge de 88 ans, annonce son éditeur ce mercredi. Le dessinateur argentin avait créé la célèbre héroïne de BD Mafalda."Quino est mort. Toutes les bonnes personnes du pays et du monde entier le pleureront", a écrit Daniel Divinsky son éditeur sur son compte Twitter. Mafalda, petite fille espiègle s'intéressant aux sujets de société, avait connu un succès mondial lors de sa sortie dans les années 60, malgré la censure de plusieurs pays d’Amérique latine.

Mafalda, petite fille qui déteste la soupe et la guerre

Quino naît le 17 juillet 1932 à Mendoza, en Argentine. Fils d'Andalous, il entre à l'école des Beaux Arts à 13 ans dans la ville qui l'a vu naître. Mais peu après, il arrête ses études pour se consacrer à sa passion : illustrateur d'humour. Il se alors lance dans la BD muette et part à Buenos Aires. Après plusieurs années sans reconnaissance, l'hebdomadaire argentin "Esto Es" publie sa première page en 1954. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1964, sous l'impulsion de sa femme, qu'il publie pour la première fois une histoire faisant apparaître Mafalda, petite fille espiègle et intelligente aux cheveux coiffés d'un nœud, dans l'hebdomadaire "Primera Plana". L'idée est pourtant née quelques années plus tôt, alors qu'il travaille sur une campagne de publicité pour une marque d'électroménager. "Ma femme a été l'élément-clé dans la reconnaissance de Mafalda", avait-il expliqué en 2014 lors de la remise du Prix Princes des Asturies.

Connue pour détester la soupe, Mafalda ne cesse de se préoccuper et questionner ses parents sur la paix dans le monde, la condition féminine, la guerre atomique ou encore Fidel Castro. Ses aventures connaissent un succès mondial. Pourtant à sa sortie en Espagne, alors sous Franco, les histoires de la petite héroïne sont interdites aux mineurs. Mafalda est censurée en Bolivie, au Chili et au Brésil. Après le coup d'Etat de 1976 en Argentine, Quino s'exile en Italie, puis en Espagne. Preuve de la popularité de son personnage, les histoires de Mafalda seront traduites en plus de dix langues et publiées dans de nombreux médias du monde entier.

Quino obtient la Légion d'honneur

Selon le journal espagnol La Vanguardia, Quino arrête de dessiner la célèbre petite fille en 1973, en reprendra le crayon pour la faire revivre uniquement pour des campagnes à destination d'organisations comme l'Unicef ou encore le gouvernement argentin.

Il continuera tout de même d'inventer des personnages. En 2016, son dernier volume en Français "Manger, quelle aventure !" est réédité. A cause de problèmes de santé, notamment de vue, il arrête définitivement de dessiner en 2006. Celui qu'on appelle le "Sempé argentin" est fait officier de la Légion d'honneur en 2014. Quelques mois avant, son personnage reçoit la même distinction, ce qui n'était jamais arrivé pour un personnage de BD. Quino, proche de Wolinski, avait rendu hommage aux victimes de l'attentat de janvier 2015 à Buenos Aires, l'une de ses dernières apparitions à la télévision.