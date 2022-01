Jusqu'ici, les homosexuels ne pouvaient donner leur sang qu'à la condition d'avoir été sexuellement abstinents pendant quatre mois. L'abandon de ce critère a été voté dans le cadre des débats sur la loi bioéthique.

Campagne de don du sang à Toulouse, en janvier 2021 © AFP / GEORGES GOBET

"Nous mettons fin à une inégalité qui n'était plus justifiée", a souligné Olivier Véran. À compter du 16 mars 2022, le don du sang sera ouvert aux homosexuels sans conditions, le gouvernement ayant décidé d'abandonner toute référence à l'orientation sexuelle parmi les critères d'éligibilité. Un arrêté devait être signé ce mardi, a fait savoir le ministère de la Santé.

En raison de l'épidémie de SIDA, les homosexuels ont été exclus du don de sang en 1983 et jusqu'en 2016. À partir de cette année là, ils devaient respecter une abstinence sexuelle d'un an pour pouvoir donner leur sang. Une durée ramenée à quatre mois en 2020. L'abandon de ce critère considéré comme discriminant par de nombreuses associations et par le ministre de la Santé lui-même, avait été voté lors des débats sur la loi de bioéthique, promulguée l'été dernier.

"Toute personne arrivera comme un individu donneur"

Dès la mi-mars, le don du sang sera accessible à tous sur les mêmes critères, il n'y aura plus de questions sur l'orientation sexuelles dans les formulaires. "Toute personne arrivera comme un individu donneur", a expliqué Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lors d'un point presse. "L'extrême vigilance des autorités sanitaires permet une évolution des conditions d'accès."

En revanche, un nouveau critère sera ajouté dans le questionnaire précédant le don : le donneur devra déclarer s'il prend un traitement prophylactique de pré ou post-exposition au VIH. Auquel cas le don sera décalé de quatre mois. L'Établissement français du sang profite de cette annonce pour appeler à tous les donneurs qu'avec la pandémie de Covid-19, les poches de sang font à nouveau défaut.