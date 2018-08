Le « greenwashing », en français : écoblanchiment, est une technique usurpant la créativité publicitaire pour exprimer, suggérer ou même dire n'importe quoi, sous couvert de responsabilité écologique ou de développement durable, et cela, depuis trop longtemps déjà…

Avec cette manie de nommer les choses avec des mots empruntés au lexique d'une autre langue ! Déroutés sommes-nous, assurément ! Et même plus, puisque nous pourrions penser que le concept vient d'ailleurs, ou qu'il est trop rare en France pour être nommé en notre langue. Toujours est-il que le terme greenwashing se dit en français : écoblanchiment et là, nous pouvons commencer à saisir le concept.

C'est en 1989 que le verbe greenwash apparaît, substantivé en 1991, en greenwashing, un terme largement étendu dès 2006 à cause de l'extension du phénomène lui-même. Comme traduction francophone, Le Grand dictionnaire terminologiquediffusé depuis le Canada a proposé comme traduction le terme explicite de « mascarade écologique », « blanchiment vert » ou « verdissement d'image ».

La preuve en quelques minutes

En 2015, notre reporter Guillaume Meurice avait accompli une de ses magies journalistiques en tendant le micro à des vendeurs de rêve à la Foire d'Automne, Porte de Versailles, qui se tenait au mois d'octobre. Son insistance désarmante aura eu raison de tous les charlatans !

Une mascarade écologique

Malgré les garde-fous que sont les agences de régulation comme l'ARPP, qui fête ses dix ans en cette année 2018, la fraude reste constante car subtile, les sollicitations d'achat devenant . En effet, le nombre de messages publicitaires à caractère environnemental a plus que quintuplé en trois ans. (bilan 2009, ARPP).

Culture Pub, l'émission culte sur la publicité, le 22 décembre 2008 :

L’ARPP joue bien son rôle, puisque l'écoblanchiment a baissé, mais la plupart du temps, pour des grosses entreprises à fort budget de communication, l'argent y est davantage investi que pour de réelles actions en faveur de l'environnement. Les thèmes sensibles restent le secteur automobile et l'habitat.

Les obligations vertes

Transition énergétique oblige, depuis 2014, l'Agence française de développement a lancé cet outil financier qui doit permettre de financer des projets verts, une initiative qui semble ne devoir qu'allonger la liste des produits réputés écologiques ou, à tout le moins, responsables. Mais qu'est-ce qui est vraiment vert ? Élément de réponse à l'occasion du One Planet Summit à Paris, en décembre 2017, au cours duquel les entreprises, les banques et les investisseurs ont annoncé des engagements pour le climat.

La Nature en question

Sur France Inter, ce jeudi 2 août 2018, l'émission Une bonne tasse d'été dans laquelle Marie Sauvion et ses invités débattent de la sacralisation de la Nature et, fait paradoxal, de l'effet bio comme exemple flagrant de greenwashing. Un sujet brûlant puisqu'il pose la question de la loyauté pour tout ce qui concerne notre santé et notre désir de Nature.

Autour de la chroniqueuse, une allergologue, un herboriste et la rédactrice en chef des hors-séries de 60 millions de consommateurs, pour Naturel, l'envers du décor, actuellement en kiosque. En fin d'émission, Clémence Langé, journaliste chez Grazia, évoque la vague spirituelle qui déferle sur la mode.