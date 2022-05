C'est l'un des jeux de sport les plus populaires sur consoles de jeux : après Fifa 2023, il y aura EA Sports FC 2024. L'éditeur a renoncé à la licence attribuée par la Fédération internationale de football.

Le jeu FIFA est chaque année l'un des plus vendus, sinon le plus vendu. © AFP / Jakub Porzycki / NurPhoto

C’est la fin d’une saga lancée en 1993, et qui s'est assurée, tout au long de ces trois décennies, une position de leader quasi incontestée dans le paysage du jeu vidéo : le jeu FIFA 2023, qui sortira cette année sur la plupart des consoles de jeu et sur ordinateur, sera le dernier du nom. A partir de 2023, le jeu ne portera plus le nom de la Fédération internationale de football : il deviendra EA Sports FC 2024, du nom de son éditeur Electronic Arts (et de sa division EA Sports). En cause : le prix trop élevé de la licence attribué par la Fifa, qui a relevé son prix de 150 à 250 millions de dollars.

Une facture trop salée

Les dirigeants d’Electronic Arts ont donc décidé de renoncer à ce partenariat, tout en maintenant leurs accords avec les autres ligues et fédérations de football. Ces accords devraient leur permettre de conserver les vrais noms des équipes et des joueurs, atout capital pour le jeu qui mise beaucoup sur le fait qu’on peut jouer avec son équipe préférée. Seule la Coupe du Monde devra donc disparaître des jeux.

Le tout premier jeu de la série, FIFA International Soccer, date de 1993 - à l’époque, c’était une simulation de matches de foot en deux dimensions. Depuis, en presque trente ans, il s’est vendu plus de 325 millions d'exemplaires des 29 jeux portant le nom de la fédération internationale, tous édités par EA Sports. C’est la simulation de sport la plus vendue de l’histoire, qui a généré 20 milliards de dollars de chiffres d’affaires.

La FIFA veut travailler avec d'autres éditeurs

La FIFA voulait, en gonflant la facture, ouvrir la concurrence : "Le gaming dans le football (…) ne peut pas être le seul apanage d’un seul parti contrôlant tous les droits. Signer des contrats avec d’autres éditeurs de jeu serait d’une importance capitale pour la FIFA". Résultat : le principal éditeur de jeu a fait ses valises.

Mais la fédération assure qu'il y aura bien des jeux FIFA 24, 25 et ainsi de suite - et y compris sur d'autres genres que la simulation de matches. " La FIFA lancera des jeux et des expériences virtuelles autour de la Coupe du monde de la FIFA 2022, d'autres projets sont également à l'étude avec plusieurs éditeurs, en vue de la prochaine coupe du monde féminine ", peut-on lire dans le communiqué dans lequel l'association confirme son intention de continuer à apposer ses quatre lettres sur des jeux vidéos, même sans EA Sports.