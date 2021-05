Lors d'une réunion interne, le géant japonais Sony a révélé que son public était de plus en plus féminin. Battant ainsi en brèche une des (nombreuses) idées reçues sur les joueuses : non, elles ne jouent pas que sur leur téléphone et peuvent tout aussi bien vous botter les fesses sur une PlayStation.

N'en déplaise à ceux qui pensent que le jeu vidéo nécessite obligatoirement des manettes et un taux élevé de testostérone : de plus en plus de joueurs sont désormais des joueuses. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle touche de plus en plus tous les types de jeu vidéo.

On savait déjà que la moitié des joueurs français sont des femmes (selon le dernier bilan du Sell, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) et que ce chiffre atteignait les 58 % si l'on s'intéressait plus particulièrement aux "casual gamers", les joueurs occasionnels, jouant le plus souvent sur smartphone. Mais les femmes sont aussi de plus en plus présentes parmi les autres types de joueurs, plus aguerris.

Joueurs et joueuses à égalité

Selon les chiffres révélés ce jeudi par Sony, 41 % des propriétaires de PlayStation 4 ou 5 dans le monde sont des femmes. L'aboutissement d'une longue évolution, puisque les femmes ne représentaient que 18 % des possesseurs de la toute première PlayStation, sortie en 1995 en Europe. Des chiffres qui démontrent que les femmes sont tout aussi présentes parmi les joueurs chevronnés, le principal public des consoles de Sony.

Constructeur des consoles PlayStation mais aussi éditeur de jeux vidéo, Sony mise en effet beaucoup sur les joueuses depuis quelques années, notamment en développant des jeux plus inclusifs ou mettant en scène des personnages féminins forts (comme Ellie dans "The Last of Us Part II", ou Aloy dans le futur "Horizon: Forbidden West").

Toujours selon le SELL, les femmes représentent 47 % des Français jouant régulièrement. Hommes ou femmes, l'âge moyen des joueurs réguliers est de 39 ans, là encore bien loin du cliché du loisir "réservé à des adolescents masculins".