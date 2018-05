Ce sera une grande première, au mois de septembre : la Française des Jeux va lancer non pas un, mais deux jeux de hasard dont les fonds récoltés seront affectés au sauvetage de monuments en péril.

Le tirage du loto spécial aura lieu le 13 septembre © AFP / Joël SAGET

La Française des Jeux (désormais nommée FDJ) a levé le voile, ce jeudi, sur le dispositif de jeux de hasard qui sera mis en place, au mois de septembre prochain, au service de la "grande cause du patrimoine", après les préconisations de la mission menée par l'animateur Stéphane Bern.

Présentée jeudi en fin de journée à l'Elysée, cette nouveauté consistera en non pas un, mais deux jeux de hasard, lancés à quelques jours d'intervalle : un tirage exceptionnel du Loto d'une part, et un nouveau jeu à gratter d'autre part. "Nous voulons que ce soient des jeux qui fonctionnent bien pour nos clients mais qu'ils incarnent aussi une cause, que les gens jouent pour jouer mais qu'ils aient aussi une conscience, un vrai lien avec cette cause", explique la PDG de FDJ, Stéphane Pallez.

Un jeu à gratter dès le 3 septembre

C'est le premier des deux jeux qui seront lancés : à partir du 3 septembre, les buralistes proposeront un jeu à gratter avec des tickets grand format (comme pour les jeux Cash ou Millionnaire), sur lesquels apparaîtront 13 des 18 monuments choisis par la mission "Patrimoine en péril".

Sa particularité ? Un coût et un gain plus élevés que la moyenne : le billet coûtera 15 euros l'unité, mais permettra de remporter jusqu'à 1,5 million d'euros. "Dans d'autres pays, on trouve des tickets à 15, 20, 50 euros", justifie Stéphane Pallez. Elle avance par ailleurs que les joueurs auront une chance sur trois de gagner au moins 15 euros, c'est-à-dire d'amortir leur mise. Les tickets sécurisés seront fabriqués aux Etats-Unis.

Un Loto du patrimoine le 14 septembre

C'est la deuxième étape : le 14 septembre, juste avant le week-end des Journées du Patrimoine, un tirage du loto sera organisé avec un jackpot de 13 millions d'euros. Il se basera sur les mêmes règles que les "Super Loto" qui ont lieu en général les vendredis 13.

A eux deux, ces jeux devraient permettre à l'Etat de récolter entre 15 et 20 millions d'euros, qui seront affectés spécifiquement au fonds "Patrimoine en péril". "Nous allons avec ces jeux du patrimoine financer une nouvelle grande cause en plus de celles que nous finançons déjà", se félicite la PDG de FDJ.

