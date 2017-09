Les Français aiment le bio, ils sont persuadés que les produits sont meilleurs pour leur santé et pour la planète. Le marché est en progression.

82% des Français pensent qu'il faut développer l'agriculture biologique © AFP / VOISIN / PHANIE

Près de 7 Français sur 10 sont prêts à consommer des produits bio au moins une fois par mois et ils sont plus de 8 sur

10 à estimer que le développement de ce mode de production est important. La filière doit répondre à ce défi : 71 % des produits bio consommés en France sont produits en France dans les quelques 51500 fermes et exploitations labellisées bio. Il y a 19 nouveaux producteurs bio en France chaque jour.

Bilan depuis 2016 :

19 nouvelles fermes bio chaque jour pendant les 6 premiers mois 2017

+9,4 % entreprises de transformation ou distribution bio au premier semestre 2017

+500 millions d’euros de ventes bio

Le bio, les chiffres clés - Agence Nationale pour le développement et la promotion de l'Agriculture biologique / Agence bio

Cette croissance est portée par les rayons fruits et légumes ainsi que le rayon épicerie, dans les moyennes et grandes surfaces, qui enregistrent des ventes bio en hausse de +18 % au premier semestre 2017 par rapport à la même période en 2016. L'UFC Que Choisir a dénoncé les sur-marges pratiquées par les grandes surfaces sur les produits bio. La grande distribution double facilement les prix des fruits et légumes bio par rapport aux produits conventionnels, alors que le surcoût de production en bio ne nécessite pas une telle différence.

Les régions les plus actives poursuivent leur développement : l’Occitanie a près de 8 000 producteurs en bio, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine dépassent les 5 000 producteurs. En Corse et dans les Hauts-de-France on note une reprise significative des engagements et créations d'exploitations.

Les produits bio préférées des Français / Agence bio- CSA Research

Aujourd'hui des initiatives se développent pour rendre les produits bio accessibles partout et pour tous, si possible à budget constant. Cela concerne :

Les publics défavorisés (association Vers un Réseau d’Achat Commun ou projet « Bio Vrac pour Tous »)

Partages d’expériences pour que tout un chacun puisse manger bio sans augmenter son budget (Familles à Alimentation Positive).

La 10e édition des Assises

Nationales de la Bio aura lieu le jeudi 21 septembre matin. Les Assises porteront cette année sur l'emploi créé dans les territoires par l’agriculture biologique.