Ce samedi, l'espace naturiste du bois de Vincennes, à Paris, rouvre ses portes jusqu'en octobre prochain. Un lieu dont le succès n'a pas été démenti l'an dernier, et qui marque une tendance de plus en plus forte de l'arrivée du naturisme en ville.

La zone naturiste du bois de Vincennes est cachée par des palissades, mais ouverte à tous © AFP / BERTRAND GUAY

Après une expérimentation réussie l'été dernier, la ville de Paris a décidé de renouveler l'expérience : ce samedi, au cœur du bois de Vincennes, dans le XIIe arrondissement, un espace naturiste d'une surface de 7 300 mètres carrés rouvre ses portes.

Piscine et musées

Fort du succès de l'expérience l'an dernier, qui pendant un mois avait attiré des centaines de personnes dans ce lieu occulté mais pas fermé, l'Association des naturistes de Paris (ANP), à l'initiative du dispositif, a obtenu de la Mairie de Paris une extension de la période et des horaires d'ouverture.

Au fur et à mesure, la palette des activités naturistes s'étend à Paris : sur son site Internet, l'ANP propose des sessions de natation, de musculation, de yoga ou de gymnastique naturistes, ainsi que, de temps en temps, des activités plus insolites : le 5 mai prochain, c'est une visite des expositions du Palais de Tokyo que l'ANP propose (nu, donc).

Berlin et Munich, villes exemplaires ?

En France, le naturisme en milieu urbain fait son trou petit à petit, offrant une alternative aux plages et campings naturistes. Hors de Paris, si les initiatives sont moins nombreuses, elles ne sont pas pour autant inexistantes : à Marseille par exemple, l'Association naturiste phocéenne propose des tournois de bowling nu. Et à Lille, une piscine propose également des créneaux naturistes.

Mais c'est à l'étranger qu'il faut regarder les meilleurs exemples d'ouverture au naturisme dans des grandes villes, et notamment en Allemagne, où Munich et Berlin, dont les règles anti-nudité ont été levées, proposent plusieurs zones ouvertes aux naturistes. Et en Finlande, ou en Espagne la nudité est autorisée partout... sauf là où elle est expressément interdite.