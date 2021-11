Le dernier numéro de Superman paraît ce mardi dans les librairies, un mois après les révélations sur l’orientation sexuelle du héros. Le nouveau Superman, fils de Clark Kent et Lois Lane, tombe amoureux d'un homme et y assume son identité de bisexuel.

Le nouveau Superman embrassant Jay Nakamura, journaliste, avec qui il s'est lié d'amitié dans le précédent numéro. © DC Comics

C'est une bande-dessinée qui a fait beaucoup parler, bien avant sa sortie : celle du prochain Superman, "Son of Kal-El". Sur la première planche dévoilée, le héros, Jon Kent, âgé de 17 ans, embrasse son ami journaliste aux cheveux roses, Jay Nakamura. Mais depuis cette annonce de DC Comics, certains ne supportent pas de voir le fils de Superman et Lois Lane s’afficher bisexuel. Les studios d’éditions ont été inondés de messages, souvent positifs mais pas seulement.

Selon TMZ, ces dernières semaines, des agents de la police de Los Angeles "ont été dépêchés pour patrouiller autour des maisons de certains des illustrateurs et membres du personnel de production qui ont créé la dernière version de Superman". Des rondes ont également lieu près des studios Warner Bros, "par prudence" précise le site d’information people.

Robin, Loki, Captain America...

Tom Taylor, l’auteur de la bande-dessinée, a justifié l’orientation sexuelle du nouveau Superman dans un communiqué : "Le symbole de Superman a toujours représenté l’espoir, la vérité et la justice. Aujourd’hui, ce symbole représente quelque chose de plus. Aujourd’hui, davantage de personnes peuvent se reconnaître dans le super-héros le plus puissant de la bande dessinée." Selon lui, "tout le monde a besoin de héros et tout le monde mérite de se reconnaître dans ces héros…"

Interrogé par France Inter, Morgane Schmitt-Giordano, autrice de BD et spécialiste des représentations dans la culture pop et les nouveaux médias se réjouissait le mois dernier de cet album :

"C'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un personnage LGBT et un personnage en plus d'homme bisexuel, puisque c'est probablement la catégorie la plus difficilement représentée."

Superman n'est pas le premier super héros à rejoindre la communauté LGBT+ : cela a déjà été le cas notamment avec Captain America, Captain Marvel, Robin (le fidèle ami de Batman) et Loki. Aux États-Unis, selon un sondage Gallup mené auprès de 15 000 américains, 15,9% des 18-24 ans (la génération Z) se déclarent LGBT, 9,1% des 25-40 ans.