Dans un rapport que France Inter a pu consulter, la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires s'alarme de plusieurs dysfonctionnements. Mais aussi, plus largement, de la culture du secret qui entoure le nucléaire français, y compris pour les représentants élus.

Vue sur l'un des réacteurs de Flamanville en construction © AFP / Charly Triballeau

Les 19 centrales nucléaires françaises sont-elles suffisamment à l'abri du risque ? Après cinq mois de travail, 48 réunions dont 43 auditions, et 83 personnes entendues, les parlementaires ont de sérieux doutes.

D'abord parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir appris suffisamment de choses. Sur les questions de sécurité par exemple, essentielles à l'heure où "les installations nucléaires pourraient être des cibles de choix à l'époque où le spectaculaire figure parmi les priorités des organisations terroristes", députés et sénateurs se sont souvent heurtés à un refus tout net de les informer.

Le rapport indique ainsi que "le secret-défense a été presque systématiquement opposé aux membres de la commission, tant par les pouvoirs publics que par le principal exploitant d'installations nucléaires". Et la commission s'inquiète que "dans de nombreux cas, elle [ait] dû se contenter de bonnes paroles, sans qu'aucun élément tangible ne lui soit produit [...] _Le propos qui consiste à demander à la représentation nationale de 'faire confiance' est difficilement acceptable._"

Des mesures de sécurité trop opaques

Difficile aussi pour les parlementaires de se contenter d'une promesse que "tout va bien", alors par exemple que Greenpeace a réussi il y deux jours à faire voler un drone au-dessus d'une centrale nucléaire française. Ils expliquent avoir identifié plusieurs risques (chute d'avion, incursion de drones, sabotage interne, menace externe, et menace informatique), pour lesquels les mesures de prévention et les suites restent floues.

"Les installations nucléaires françaises n'ont pas été conçues pour résister à une agression terroriste", assurent-ils. De plus, il est difficile "d'identifier l'autorité prescriptrice en matière de sécurité", entre les différents ministères concernés, les forces de sécurité, les hauts fonctionnaires défense, etc. D'où un risque de désorganisation en cas d'incident. Les parlementaires recommandent de lier davantage sécurité (prévention des attaques) et sûreté (prévention des accidents), puisque dans les deux situations, "les conséquences sont les mêmes".

Une sûreté qui offre "des failles"

La sûreté, justement, est un autre motif d'inquiétude, surtout après l'accident de Fukushima, qui a "démontré qu'une sûreté absolue n'est jamais acquise" et que même si "certains évènements semblent 'impossibles', il est apparu indispensable de 'concevoir l'inconcevable'."

Les parlementaires dénoncent ainsi un problème avec le facteur humain, notamment sur la question de la sous-traitance. Ils estiment que "80 % des tâches sont de nos jours confiées à des entreprises sous-traitantes". Ce qui pose plusieurs problèmes majeurs, comme "une perte de compétences des exploitants" et "leur dépendance vis-à-vis des entreprises prestataires". Or selon l'ancien directeur de la centrale de Fukushima, ce fonctionnement est dangereux : il raconte que lors de la catastrophe, "les sous-traitants sont partis très rapidement, considérant que la tournure prise par les évènements n'était pas prévue par leur contrat", ce qui a retardé la stabilisation. De son côté, EDF assure pouvoir agir seule en cas d'accident, sans l'aide de ses sous-traitants.

Des pièces pas si irréprochables

La qualité des pièces des centrales inquiète aussi la commission d'enquête. Ils évoquent "le vieillissement des installations nucléaires françaises", "la corrosion, l'altération de certaines pièces ou tuyauteries", "les effets du changement climatique". Et se disent frappés par l'utilisation abusive d'un principe, "l'exclusion de rupture", qui est censée être garante de la fabrication de pièces irréprochables.

Un principe appliqué au départ uniquement aux pièces essentielles, mais étendu à d'autres domaines : or, le rapport rappelle que "cela a pour conséquence l'absence de procédures de secours, certains types d'accident étant réputés impossibles". Pas si impossibles que ça : la commission a découvert qu'à Flamanville, des pièces censées être irréprochables "n'avaient pas été usinées de manière correcte. Des fraudes relatives à la conformité des pièces ont également été mises en évidence".