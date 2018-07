Les élus de cette ville des Pyrénées-Orientales ne parviennent pas à s'entendre sur l'utilisation du budget - pourtant excédentaire- de la ville. La chambre régionale des comptes enjoint la commune à ne plus faire payer d'impôts locaux.

Le Perthus, la ville qui ne savait que faire de son argent ! © AFP / Raymond Roig

Elle attirait les Français pour son alcool et son tabac moins chers, la ville du Perthus, à cheval sur la frontière franco-espagnole, pourrait offrir désormais un atout supplémentaire : une exonération d’impôts locaux pour ses quelques 600 habitants. C’est en tout cas ce que préconise la chambre des comptes de la région Occitanie. Ses magistrats ont voté le 6 juillet dernier un avis budgétaire exhortant la commune à “porter à 0 euro les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties”.

Un excédent budgétaire de 1,1 millions d'euros...

Plus d’impôts locaux, comment est-ce possible ? En fait la ville gagne plus qu’elle ne dépense. Le Perthus qui, on l’a dit, attire beaucoup de monde de par sa proximité avec l’Espagne et précisément la ville de El Limits, engrange de l’argent grâce à ses parkings et horodateurs, les clients français des commerces ibères préférant traverser la frontière à pied. Selon Midi Libre qui cite un “observateur” cela représenterait 800 000 euros par an. Aussi en 2017, les réserves financières de la ville ont atteint un excédent de 1,1 millions d'Euros.

Mais si la chambre des comptes appelle la mairie à supprimer les impôts locaux, c’est surtout parce que cet excédent n’a pas été utilisé. Et les magistrats ne manquent pas de rappeler dans leur avis que le conseil municipal du Perthus n’est toujours pas parvenu à s'accorder sur la programmation des dépenses.

... et des élus qui se tapent dessus

Il faut dire que le conseil municipal semble avoir mieux à faire, les élus passant plutôt leur temps à s’écharper. La raison : personne n’est d’accord sur la façon dont doit être dépensé le budget. La crise remonte à 2015 avec la démission du précédent maire. Mais depuis ça ne va pas mieux. Lors de la dernière séance de l’assemblée, le 14 avril dernier, la maire du Perthus a dû interrompre la réunion alors que fusaient les insultes et les menaces entre le public et les élus qui en sont quasiment venus aux mains.