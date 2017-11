A l’occasion de la Journée mondiale des enfants, Mikko Franck a cédé sa place à Nino, 9 ans, pour diriger l’Orchestre philharmonique de Radio France, seule formation musicale "ambassadeur de l’UNICEF".

Quand Nino, 9 ans, vient "voler la baguette" de Mikko Franck à la tête du Philar © Unicef

Depuis septembre 2007, l’Orchestre philharmonique de Radio France et son directeur musical honoraire Myung-Whun Chung sont ambassadeurs de l’UNICEF. Un rôle d'importance et une première pour une formation musicale.

Depuis, les musiciens du "Philhar" donnent chaque année un concert au profit de l'UNICEF, mais surtout, vont sur le terrain pour "porter la musique" en France et à l'étranger où ils interviennent en milieu scolaire.

C’est l'expérience qu'a vécu Olivier Doise. Il est hautboïste solo au Philharmonique de Radio France. "L’éducation par la musique structure les enfants, les rapproche", explique-t-il. "Je me rappelle d’une tournée UNICEF en Amérique du sud. On avait joué à Rio et nous sommes allés dans les favelas à la rencontre des enfants des écoles, c’était des moments très forts".

Le premier orchestre volant

En décembre 2016, une collecte de fonds au profit de l'UNICEF a associé l’Orchestre philharmonique et easyJet, qui est également ambassadeur. Olivier Doise raconte : "avec un petit groupe de l’orchestre, on a joué pour la première fois dans un avion en vol pour récolter des fonds contre la polio. Grâce à l’UNICEF en 2019 la polio va être éradiquée. Pour nous, participer à ce genre d’action nous donne une responsabilité. Être ambassadeur de l'UNICEF est un rôle très important, une mission pour l'éducation des enfants dans le monde."

En plus des concerts donnés à bord, les musiciens ont également joué dans les aéroports d'Orly et Nice Côte d’Azur.

Prête-moi ta baguette

A l’occasion de la Journée mondiale des enfants, ce lundi 20 novembre, Nino, un enfant de 9 ans, prendra la place de Mikko Franck, le directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Radio France, pour diriger l’Orchestre. Une image pour montrer, comme le souhaite l'UNICEF, que cette journée est l’occasion pour des enfants du monde entier de "prendre le pouvoir dans des milieux où ils ne sont pas assez représentés : entreprises, pouvoirs publics, médias, monde du sport et spectacle, pour exprimer leur soutien aux enfants les plus vulnérables".

