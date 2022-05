Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé la levée du port du masque obligatoire dans les transports dès le début de semaine prochaine.

Des passagers dans les transports en commun à Nice il y a deux ans, le 9 mai 2020, juste avant que le masque ne devienne obligatoire. © AFP / ARIÉ BOTBOL / HANS LUCAS

Il y aura dans quelques jours des visages sans masque dans les bus ou les métros. Dès ce lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran à l'issue du conseil des ministres.

Port du masque reccomandé mais plus obligatoire

"Le port du masque reste recommandé mais n'est plus obligatoire", a précisé Olivier Véran, jugeant que cette contrainte n'était "plus adaptée" alors que la vague actuelle de Covid-19 est en train de fortement diminuer dans le pays. Les contaminations et les hospitalisations sont actuellement en forte baisse, même si les scientifiques préviennent que l'épidémie n'est probablement pas terminée, notamment face à la menace d'un nouveau variant.

Il était devenu obligatoire il y a deux ans jour pour jour dans les métros, tramways, bus, trains et avions du pays, après une annonce datant du 11 mai 2020, lors du premier déconfinement. Depuis la levée progressive des restrictions, les passagers des transports en commun ont pris l'habitude de le mettre en entrant dans le bus, et de l'enlever à la sortie. C'est d'ailleurs l'un des derniers endroits où le port du masque est obligatoire, avec les établissements de santé. La restriction est levée dans cinq jours, mais reste bien en vigueur, pour le moment, dans les établissements de santé et médicaux-sociaux, notamment les hôpitaux et les pharmacies.