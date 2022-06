Le procès opposant Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard a été suivi par des millions de personnes et a fait l'objet de très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, notamment contre Amber Heard. Le verdict, qui lui donne tort, est-il un revers pour le mouvement #MeToo ? Entretien.

Au lendemain du verdict dans le procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard, les internautes, en France et aux États-Unis, continuent de commenter la décision du jury populaire. Celui-ci a donné raison à l'acteur sur les trois motifs de sa plainte en diffamation, même s'il a considéré que les deux stars se sont mutuellement diffamées. Amber Heard a été condamnée à verser 15 millions d'euros à son ex-conjoint, contre seulement 2 millions pour lui. Ce jeudi 2 juin au matin, un hashtag est apparu sur les réseaux sociaux, #backlash qui signifie "contrecoup". Ce procès, son verdict et les millions de tweets, parfois très virulents, publiés contre Amber Heard peuvent-ils porter préjudice au mouvement #MeToo ?

Analyse, avec Rose Lamy, militante féministe à la tête du compte Instagram "Préparez-vous pour la bagarre" qui épluche le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles, et la manière dont le choix des mots influe sur la prise en compte des violences sexistes et sexuelles. En novembre dernier, elle a publié un livre, "Défaire le discours sexiste dans les médias", où elle résume ses conclusions.

FRANCE INTER : Considérez-vous que le verdict de ce procès constitue un "backlash", un "contrecoup" pour le mouvement #MeToo ?

ROSE LAMY : Oui. Les deux ont été jugés diffamants, mais elle a été jugée plus diffamante que lui. C’est un gros revers du mouvement #MeToo, qui repose sur la dénonciation publique. Si les accusatrices sont accusées de diffamation, c’est déjà une stratégie d’intimidation [de la part de leur agresseur], mais si en plus [les femmes] perdent, alors le mouvement, potentiellement, n’existe plus. #MeToo ne va pas mourir de ça, mais c'est un gros revers sur le plan de la bataille culturelle. Avec le mouvement #MeToo on essayait depuis des années de débunker ces mythes de fausses accusatrices, de femmes qui seraient manipulatrices, qui feraient ça pour l’argent. Et là, on s’est pris un retour de bâtons, avec les pires propos misogynes, sexistes, complotistes [sur les réseaux sociaux], sur les femmes qui sont des sorcières, qui mentent. On a vu des gens partager des vidéos d’Amber Heard avec un mouchoir, et qui disaient qu’elle prenait de la cocaïne au milieu du tribunal. Ce sont surtout des jeunes, sur TikTok notamment, qui ont partagé ça. D'un point de vue culturel, ça laissera des traces.

Est-ce parce qu'Amber Heard n'avait pas le profil de la victime idéale ?

Je crois qu’il y a plutôt quelque chose de l’ordre du mépris de classe. Dans le livre, j’explique qu’on met les violences sexistes et sexuelles dans la rubrique des "faits divers" de manière historique, et qu’on ne les aborde pas forcément sous l’angle du problème de société. Pour moi cette affaire a été déclassée, dans la rubrique people, dans le trash, dans le sale alors que c'est un problème de société. Toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles ne sont pas des oies blanches, bien équilibrées qui n’ont jamais répondu, qui ne se droguent pas, qui ne boivent pas. Souvent, c'est ça, les violences intrafamiliales. Et ça va être la nouvelle étape du mouvement #metoo de parler de ces cas-là, plus réalistes, et qui ne sont pas des stéréotypes de la victime auquel tout le monde s’identifie. Pour moi c’est dans ce sens-là que ce procès était important.

Pensez-vous que cela peut avoir des répercussions jusqu'en France ?

En France, la Cour de Cassation a rendu un jugement historique il y a trois semaines, avec les affaires "Balancetonporc" et "Pierre Joxe contre Ariane Fornia" [la Cour de Cassation a définitivement tranché en faveur de deux femmes qui avaient publiquement dénoncé deux hommes pour violences sexuelles]. La justice a créé en France une jurisprudence, en expliquant que même si les réputations peuvent être brisées, même si les hommes peuvent être malheureux de ces dénonciations, même si elles sont parfois excessives ou que les personnes peuvent se tromper, les violences sexistes et sexuelles sont un enjeu d’intérêt général, et donc elle donne aux accusatrices le bénéfice de la bonne foi. C'est vraiment un très bon point pour le mouvement #metoo en France.