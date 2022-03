La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé mardi que le protocole sanitaire cesserait de s'appliquer en entreprise à partir du lundi 14 mars. Le masque, tout comme dans les autres lieux clos (à l'exception des transports et des hôpitaux) ne sera plus obligatoire.

"Le protocole sanitaire du printemps 2020 va disparaitre à partir de lundi prochain", a annoncé la ministre du Travail. © AFP / Hans Lucas / Stephane Duprat

Jean Castex avait annoncé, la semaine dernière, la fin du masque en intérieur (à l'exception des transports et des hôpitaux) et la "suspension" du pass vaccinal à partir du 14 mars. En marge de son interview au 13 heures de TF1, l'entourage du Premier ministre avait également précisé que le port du masque ne serait plus obligatoire non plus dans les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées et universités) et dans les entreprises et les discothèques. Ce mardi, la ministre du Travail Élisabeth Borne a confirmé mardi, dans une interview à LCI, que le protocole sanitaire en entreprise tout entier prenait aussi fin à cette même date.

Toutes les règles vont disparaitre. Le protocole sanitaire du printemps 2020 va disparaitre à partir de lundi prochain.

"On va reprendre des règles normales en entreprise", a-t-elle annoncé, précisant toutefois que "des règles d'hygiène" continueront à s'appliquer, et notamment le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux. En revanche, en plus de la fin de l'obligation du masque, les règles de distanciation prendront fin, et les protocoles concernant la restauration collective seront également levés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le masque plus obligatoire, les salariés autorisés à le porter

Un guide sur les "mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 hors situation épidémique" prendra le relais du protocole en vigueur jusqu'à lundi. Celui-ci indique notamment que "dans les circonstances actuelles où le virus continue à circuler, les salariés qui le souhaitent pourront continuer à porter un masque, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer".

Sur les règles de télétravail, Élisabeth Borne rappelle que le gouvernement "avait déjà rendu la main aux entreprises" et que celui-ci dépend d'ores et déjà de "règles qui se définissent dans le dialogue social au sein des entreprises". Autre élément qui ne change pas : la présence d'un référent Covid en entreprise, qui "poursuit ses missions (...). Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s'assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l'information des salariés".