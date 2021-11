Les écoliers retourneront en classe avec un masque à partir de lundi dans 57 départements de métropole à cause du Covid-19. Le gouvernement rétropédale car l'épidémie de Covid-19 repart dans certaines régions.

Une maitresse portant un masque devant sa classe, à Bruyères-le-Châtel en Essonne. © AFP / Myriam Tirler

Il faudra de nouveau penser à mettre des masques dans le cartable de vos enfants à partir de lundi selon le site de l'Education nationale. Alors que depuis plusieurs semaines, le protocole sanitaire était allégé dans de nombreux départements, signe d’une évolution positive de l’épidémie de Covid-19, retour à la case départ dans les écoles primaires. Avant les vacances de la Toussaint, sur les 96 départements en métropole, le masque restait obligatoire dans 22 d’entre eux.

À partir de lundi, les enfants devront de nouveau porter un masque sur le visage en classe dans tous les départements où le taux d’incident dépasse les 50 nouveaux cas hebdomadaires pour 100 000 habitants. Selon le porte-parole de gouvernement Gabriel Attal, 39 nouveaux départements seront concernés par le retour cette mesure. Au total donc, à la rentrée lundi, les enfants de 57 départements de métropole porteront un masque.

Les nouveaux départements concernés sont : Ain, Hautes-Alpes, Ardennes, Aveyron, Cher, Corrèze, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Moselle, Nord, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vendée, Vienne mais aussi la Réunion.

"De l'instabilité et de l'insécurité dans les écoles"

"On a une boussole depuis le début de cette crise" souligne Gabriel Attal, "c'est que dès lors qu'on peut alléger des mesures de contrainte, nous le faisons. Évidemment ce principe vaut dans les deux sens et dès lors que la situation se dégrade, malheureusement, nous devons réactiver un certain nombre de mesures."

"Le retour du port du masque va être compliqué parce que ça va créer de l'incompréhension chez les élèves et chez les parents" affirme Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. Elle estime que cet "effet yoyo" et "ces allers-retours risquent de créer de l'instabilité et de l'insécurité dans les écoles". De son côté, la secrétaire générale du Sgen-CFDT Catherine Nave-Bekhti parle d'une décision "plutôt sage si on veut éviter des contaminations nombreuses qui amèneront immanquablement des fermetures de classes voire des fermetures d'écoles"