Le RN fait sa pause estivale, après le congrès à Perpignan où a surjoué la stratégie d'ouverture. "Pas de retour au Front national" pour Marine Le Pen, mais certains fondamentaux subsistent : le RN peaufine notamment sa loi contre l'islamisme qui lui permettrait d'interdire le voile dans la rue.

Marine Le Pen lors du congrès national du RN à Perpignan, le 4 juillet 2021 © AFP / Jeanne Mercier / Hans Lucas

Interdire le voile dans l'espace public, Marine Le Pen y pense depuis longtemps, mais jusque là, elle n'a pas trouvé l'astuce juridique qui lui permette d'interdire uniquement le voile.

En 2012 et 2017, tous les signes religieux ostensibles étaient donc concernés, y compris la kippa, comme elle le justifiait en 2016 sur BFM, ou encore récemment lors du débat contre Gérald Darmanin sur France 2. Mais au congrès de Perpignan le week-end dernier, changement de pied : "Nous travaillons à interdire uniquement le voile, à rendre ça possible juridiquement" confie la présidente du RN.

À la manoeuvre, celui qu'elle considère comme son futur Garde des Sceaux : Jean-Paul Garaud, auteur de la contre-proposition de loi du RN contre l'islamisme et ex-rapporteur de la loi sur le voile intégral, et qui veut justement s'en inspirer. Derrière les signes extérieurs de modération, on décèle donc un durcissement de ton... sur l'islam et rien que l'islam.

Objectif : clarifier le message pour rassurer sa base...et la remobiliser, après l'échec des régionales.